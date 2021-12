Mondial de hand: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder la finale France-Norvège

Après son sacre olympique, l’équipe de France féminine de handball va tenter de conquérir le titre de champion de monde en finale face à la Norvège dimanche à 17h30 à Granollers (Espagne). Un match à suivre en direct sur TF1 et beIN Sports 1 et bien sûr sur l’antenne radio de RMC.

C’est le grand jour pour les Bleues. L’équipe de France de handball est proche de boucler une année 2021 de rêve, la plus belle de son histoire. Après avoir triomphé à Tokyo avec la médaille d’or olympique, les joueuses d’Olivier Krumbholz peuvent réaliser un doublé magique JO-championnat du monde ce dimanche en Espagne. Pour cela, elles doivent battre la Norvège lors de la finale à Granollers. Un match de rêve diffusé en direct à 17h30 sur TF1 et beIN Sports 1. Et à suivre aussi en intégralité sur l’antenne radio de RMC et en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

Les Bleues en quête d'un doublé historique

Les partenaires de Coralie Lassource sont en quête d’un troisième sacre mondial dans l’histoire du handball féminin français. Un destin souvent lié à celui de leur adversaire du jour. Depuis cinq ans, Françaises et Norvégiennes se sont donné rendez-vous à deux reprises en finale des grands championnats: en 2017, la première manche s'était conclue sur une démonstration française (22-20) à Hambourg pour le deuxième sacre planétaire après 2003, le dernier duel, l'an passé à Herning au Danemark, avait tourné à l'avantage des Scandinaves lors de l'Euro 2020.

"On les connaît très bien. C'est une équipe où il n'y a pas de remaniement. On va les étudier, mais je suis concentré sur notre capacité à mieux jouer" que lors de la demi-finale, explique le sélectionneur Olivier Krumbholz. Cette finale est l'occasion pour les Bleues de réaliser un exceptionnel doublé international quatre mois et demi après le sacre olympique, un exploit que seules les Danoises (1996) et les Norvégiennes (2008) sont parvenues à réaliser par le passé.