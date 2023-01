Mondial de handball: dans la douleur, la France réussit son entrée en lice face à la Pologne

La France a souffert mais a réussi son entrée dans le Mondial de hand, victorieuse de la Pologne (26-24) mercredi devant son public de Katowice.

La France a réussi son entrée en lice lors du Mondial de handball. Ce mercredi, les Bleus ont battu la Pologne (26-24) devant son public de Katowice. Sans Valentin Porte et leur capitaine Luka Karabatic, touché au dos, les champions olympiques en titre ont réalisé malgré tout une bonne partie défensive.

Grâce à cette victoire, la France s'ouvre en grand la porte du tournoi principal, pour lequel elle sera qualifiée en cas de succès samedi contre l'Arabie Saoudite. Les Bleus affronteront ensuite la Slovénie lundi, toujours à Katowice.

"Cette victoire lance le train bleu", selon Gille

Sélectionneur de l'équipe de France, Guillaume Gille s'est félicité de cette victoire dans une rencontre qui avait tout du "match piège" avec une "grosse pression du public". "Il y avait aussi un peu de tension au niveau de l'arbitrage qui je trouve ne nous a pas permis de développer notre jeu, a noté Gille. Mais c'est aussi parce qu'il y avait un peu de nervosité, ce qui est plutôt logique: les premiers matches sont rarement des copies parfaites.."

"Cette victoire est très satisfaisante car elle lance le train bleu, a ajouté Guillaume Gille. Le secteur défensif a apporté de la stabilité en l'absence d'une de nos tours jumelles en défense (Luka Karabatic, blessé). En attaque, ça a été plus irrégulier avec quelques approximations, des ballons par terre. Les signes d'un début de compétition."

Cadre de ce groupe, Nikola Karabatic estime qu'il "faut retenir la victoire" même si l'équipe "peut encore faire mieux". "La défense a été notre gros point fort, a jugé celui qui a porté le brassard en l'absence de son frère. En deuxième mi-temps on a moins bien joué tactiquement; en première on a bien joué hormis les dix dernières minutes où on doit leur mettre la tête sous l'eau."