PSG Handball: Thierry Omeyer fixe les objectifs pour la saison à venir

Le PSG Handball, huit fois champion de France en titre et vainqueur de la Coupe de France, lance sa saison ce samedi. Les Parisiens affrontent Nantes pour le Trophée des champions, à l’Arena Futuroscope de Poitiers. Le début d’un exercice ambitieux avec un effectif chamboulé.

Il sera difficile de faire mieux. En gagnant la Coupe de France et en remportant le championnat avec trente victoires en trente matchs, Paris a fait une saison quasi-parfaite en France. Seule la Coupe de la Ligue lui a échappé (élimination en demi-finales par Chambéry). "On ne pourra pas faire mieux. Trente sur trente, ça n’a jamais été fait, ça montre que c’est exceptionnel", souligne le manager général Thierry Omeyer.

Le PSG handball a survolé la saison, ne laissant que des miettes à Nantes (vainqueur de la Coupe de la Ligue et deuxième du championnats). Les coéquipiers de Nikola Karabatic sont donc attendus comme jamais sur la scène nationale. "Le niveau de notre championnat ne cesse de monter. Il y a toujours un top 3 avec Paris, Nantes et Montpellier, tempère Thierry Omeyer. Mais il ne faut pas oublier d’autres très bonnes équipes comme Aix, Nîmes, Saint-Raphaël, Dunkerque, Chambéry… Aujourd’hui, il n’y a aucun match facile."

Retrouver le Final 4 en Ligue des Champions

La plus grande difficulté pour Paris sera sûrement de renouer le fil de sa tortueuse histoire avec la Ligue des Champions. Le PSG vise le Final 4 à Cologne. L’an passé, l’aventure s’est arrêtée en quarts de finale contre Kiel pour un but alors que le club visait, comme depuis huit ans, la victoire finale. "Ça ne s’est pas joué à grand- chose, seulement à quelques secondes, rembobine Omeyer. Ça n’a pas tourné pour nous. Avant la saison passée, on avait participé à cinq des six derniers Final 4 (2016, 2017, 2018, 2020, 2021)." La densité européenne reste impressionnante, avec "sept ou huit prétendants", selon l’ancien gardien des Bleus.

Le PSG handball pourra toujours compter sur des tauliers : Luka et Nikola Karabatic, Henrik Toft Hansen... Mais l’effectif a beaucoup bougé. Cinq arrivées et cinq départs : Vincent Gérard, Mikkel Hansen, Benoît Kounkoud, Nedim Remili et Yann Genty sont partis. Le club a accueilli deux gardiens : Andreas Palicka et Jannick Green. David Balaguer, Yoann Gibelin et Dominik Mathé sont aussi arrivés.

Cinq arrivées et cinq départs

Un sacré bouleversement, alors l’équipe est partie en stage à Tignes début août, une sorte de "team building" pour intégrer les nouveaux. "L’ambiance dans le vestiaire est très bonne", apprécie Omeyer. Ce dernier connaît d’ailleurs le portier Andreas Palicka, le Suédois, élu meilleur gardien du dernier mondial, avec qui il a évolué à Kiel. Ce poste a été totalement renouvelé. "L’intégration des gardiens s’est bien passée. Ce sont des joueurs d’expérience, ils ont l’habitude de s’intégrer et de jouer dans de grandes équipes. Ils vont nous apporter de l’exigence, sont toujours à 100%, ils veulent continuer à travailler. Ils ont des styles différents et des gabarits différents. Ce sont des gardiens complémentaires."

Et alors que des cadres ont quitté la maison, le manager général du PSG handball refuse de parler de baisse du niveau de l’effectif : "On verra au fur et à mesure de la saison. Cela fait partie de l’histoire d’une équipe. C’est aussi ça la vie d’un club. De la nouveauté, du sang neuf… On a une équipe armée pour faire une très belle saison et atteindre les objectifs. Il y a aussi une certaine continuité, avec à chaque poste, au moins un joueur déjà là l’an passé." Le PSG peut le prouver en gagnant d’entrée un premier titre.