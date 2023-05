Aviron: les Françaises Bové et Tarantola en bronze aux championnats d'Europe

Claire Bové et Laura Tarantola, médaillées d'argent d'aviron aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, ont décroché ce samedi le bronze en deux de couple poids légers lors des championnats d'Europe en Slovénie.

Les Françaises Claire Bové et Laura Tarantola, vice-championnes olympiques aux JO de Tokyo, ont pris samedi la troisième place de la finale du deux de couple poids légers (LW2x) aux Championnats d'Europe d'aviron, à Bled en Slovénie.

Une deuxième médaille en deux ans aux championnats d'Europe

Les Britanniques Emily Craig et Imogen Grant, championnes du monde et d'Europe en titre, ont remporté la course devant les Grecques Dimitra Kontou et Zoe Fitsiou et le duo français.

Bové, 24 ans, et Tarantola, 28 ans, avaient remporté l'argent lors des Championnats d'Europe à Munich l'an passé. Elles disputaient leur première course de la saison cette semaine en Slovénie.