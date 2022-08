Aviron: Tarantola et Bové vice-championnes d'Europe après leur argent olympique

Les rameuses françaises Claire Bové et Laura Tarantola, vice-championnes olympiques aux JO de Tokyo, ont de nouveau pris l'argent du deux de couple poids légers dimanche aux championnats d'Europe d'aviron à Munich.

De l'argent qui leur va très bien. Les rameuses françaises Claire Bové et Laura Tarantola, vice-championnes olympiques aux JO de Tokyo, ont de nouveau pris la deuxième place du deux de couple poids légers ce dimanche aux championnats d'Europe d'aviron à Munich.

Si elles ont devancé les Italiennes qui les avaient privées de l'or pour 14/100e au Japon, les Britanniques, impressionnantes jeudi en qualifications, ont dominé les Bleues, reléguées à plus de cinq secondes.

La seule médaille bleue en aviron

Pour sa deuxième régate en poids légers de l'année, le binôme français a de nouveau buté sur le bateau britannique. Emily Craig et Imogen Grant leur avaient soufflé la victoire pour leur compétition de reprise à Lucerne (Suisse) le mois dernier.

C'est la seule médaille rapportée par l'aviron français de Munich. Les champions olympiques en deux de couple Matthieu Androdias et Hugo Boucheron avaient en effet fait l'impasse. Et cette breloque ravit les intéressées.

"On est vraiment hyper contentes de la course, glisse Laura Tarantola. On a vraiment eu des supers passages. Ça fait du bien, c’est chouette. On termine le championnat sur une bonne note parce qu’on vient de passer deux jours un peu moins bien mais c’est aussi ce qui nous a permis de vraiment nous remettre en question et de bien se remettre dedans, et c’est chouette. Très contente de repasser devant les Italiennes qui nous ont mis une belle raclée en série donc ça fait du bien au moral et les Anglaises qui là pour le coup sont vraiment au-dessus mais on va travailler pour s’en rapprocher et pourquoi pas les battre un de ces quatre."