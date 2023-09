Aviron : sans Androdias, les Bleus lancent la chasse aux quotas pour Paris 2024

Les championnats du monde d’aviron s’ouvrent ce dimanche et pour une semaine à Belgrade en Serbie. Le rendez-vous majeur de la saison, surtout l’année précédant les Jeux pour lesquels il s’agit du premier événement qualificatif, où la majorité des quotas olympiques vont être distribués.

Après trois semaines intenses de stage à Soustons dans les Landes, au cœur de l’été, la délégation tricolore est à Belgrade mais un de ses chefs de file manque à l’appel. Matthieu Androdias, champion olympique à Tokyo en deux de couple avec Hugo Boucheron, se rétablit d’une infection et était trop juste pour cette échéance. Les tenants du titre mondial ne seront pas associés sur le lac de La Save, au cœur de Belgrade et Hugo Boucheron sera aux côtés de Valentin Onfroy. Un duo déjà aligné à Lucerne pour la Coupe du Monde début juillet, et une huitième place. “Cela s’est fait fait un peu dans l’urgence, mais je prends ça comme une opportunité, confesse Valentin Onfroy. Cela me fait hyper plaisir de pouvoir ramer et d’être dans un bateau comme celui-là, j’apprends encore énormément même si je suis un vieux rameur. Je vois quelles marches j’ai à franchir en ramant au quotidien avec Hugo” dit celui qui a fait l’essentiel de sa carrière en pointe et associé à son frère Théophile. L’objectif principal à Belgrade reste le quota olympique, même si Hugo Boucheron assure “si on peut essayer de monter sur le podium aux Mondiaux, je ferai tout pour. Je vais me saigner la gueule (sic), après à voir le niveau des autres et le nôtre”, avec notamment la concurrence des frères croates Sinkovic, récents champions d’Europe.

"Les Jeux, c’est l’objectif final"

En poids légers, le deux de couple avec Hugo Beurey et Ferdinand Ludwig tourne bien cette saison : vainqueurs de la Coupe du monde sur le prestigieux plan d’eau de Lucerne, deuxièmes de celle de Varèse. “Cela rassure sur le niveau, après on était dans la même optique directement après la course qu’il fallait retourner au travail parce que ce qui compte, ce sont les Championnats du monde. C’est bien d’avoir gagné à Lucerne, mais si là il n’y a rien du tout, on sera très frustrés”, explique Beurey. “Les Jeux, c’est l’objectif final. On sait qu’il faut passer par des étapes pour se qualifier, dont ces Championnats du Monde”. Remplaçant du deux de couple poids légers, Baptiste Savaete arrive lui à Belgrade pour tenter de décrocher un titre mondial sur le skiff poids léger, une catégorie où il a réalisé deux podiums cette saison en Coupes du Monde mais qui n’est pas présente aux JO. La qualification olympique peut en revanche être un rêve autorisé pour l’équipage tricolore en quatre de pointe sans barreur. Thibaud et Guillaume Turlan, Benoît Brunet et Téo Rayet ont notamment décroché une médaille de bronze aux Championnats d'Europe à Bled, fin mai.

Chez les femmes, les inévitables Laura Tarantola et Claire Bové, vice-championnes olympiques à Tokyo, ne veulent pas manquer cette première occasion de composter leur billet pour Paris 2024. “Clairement, c’est un gros objectif, reconnaît Laura Tarantola. Déjà il faudra être dans les sept premières pour rentrer en finale et obtenir ce quota olympique pour les Jeux. Mais on vise plus haut : un podium, aller titiller les meilleures nations jusque-là et se donner toutes les chances si on veut être les plus rapides.” Troisièmes des Championnats d’Europe en mai puis sur la Coupe du Monde à Varèse en juin, les Lyonnaises ont toujours faim de podium : “Quand on n’y est pas, on est déçues de ne pas vivre ce moment, dit Tarantola. Parce qu’il y a eu l’année après Tokyo, et là on veut montrer qu’on est revenues à notre niveau et qu’on est capables de rivaliser avec les meilleures.” Elles aussi ont goûté aux joies du podium cette année, à Varèse : Emma Lunatti et Margaux Bailleul, en deux de couple, tenteront d’obtenir une nouvelle médaille en Serbie.

L’Equipe de France aux Championnats du Monde d’aviron

Deux sans barreur hommes (M2-) : Florian Ludwig, Armand Pfister

Deux de couple hommes (M2x) : Hugo Boucheron, Valentin Onfroy

Quatre sans barreur hommes (M4-) : Benoît Brunet, Téo Rayet, Guillaume Turlan, Thibaud Turlan

Deux de couple poids léger hommes (LM2x) : Hugo Beurey, Ferdinand Ludwig

Skiff poids léger hommes (LM1x) : Baptiste Savaete

Skiff femmes (W1x) : Marie Jacquet

Deux sans barreur femmes (W2-) : Emma Cornelis, Agathe Oudet

Deux de couple femmes (W2x) : Margaux Bailleul, Emma Lunatti

Quatre de couple femmes (W4x) : Violaine Aernoudts, Audrey Feutrie, Hélène Lefebvre, Jeanne Roche

Deux de couple poids léger femmes (LW2x) : Claire Bové, Laura Tarantola

Skiff poids léger femmes (LW1x) : Aurélie Morizot

Para-aviron

Deux de couple mixte PR3 (PR3 Mix2x) : Elur Alberdi, Laurent Cadot

Quatre barré mixte PR3 (PR3 Mix4+) : Grégoire Bireau, Margot Boulet, Erika Sauzeau, Rémy Taranto, Emilie Acquistapace (barreuse)

Skiff hommes PR1 (PR1 M1x) : Alexis Sanchez

Skiff femmes PR1 (PR1 W1x) : Nathalie Benoît

Deux de couple mixte PR2 (PR2 Mix2x) : Perle Bouge, Stéphane Tardieu