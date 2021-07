Basket: avant les JO, les Bleus encore battus par l'Espagne, malgré Batum et Gobert

Deuxième défaite en deux matchs de préparation contre l'Espagne pour l'équipe de France de Basket, ce samedi à Bercy (87-79), avant de prendre la direction de Tokyo pour les Jeux olympiques. Et ce malgré les premières minutes de Rudy Gobert et Nicolas Batum.

Pour les premières minutes de jeu lors de la préparation olympique de Rudy Gobert et de Nicolas Batum, les basketteurs français ont fini par céder contre l'Espagne 87 à 79, ce samedi soir à Bercy, quelques jours avant de s'envoler pour le Japon et les Jeux de Tokyo.

Les Bleus s'étaient déjà inclinés contre ces mêmes Espagnols, champions du monde en titre, 86-77 jeudi à Malaga, mais ont pu quasiment évoluer en mode olympique ce samedi soir, seul Thomas Heurtel étant toujours indisponible, dans l'attente des résultats des examens médicaux passés avec son équipe du Real Madrid. Arrivés dans le groupe respectivement mercredi et vendredi, Rudy Gobert et Nicolas Batum avaient annoncé leur envie de participer à ce choc face au grand rival espagnol. Les deux joueurs de NBA, mobilisés lors des play-offs par leur franchise (Utah Jazz et Los Angeles Clippers), ont joué plus d'une vingtaine de minutes chacun.

Le capitaine Batum a même monté le curseur jusqu'à la demi-heure de jeu (31 minutes), joueur le plus utilisé par le sélectionneur Vincent Collet samedi soir dans une salle de Paris-Bercy remplie de plus de 9.000 spectateurs (9.214), qui a tenté de jouer son rôle de sixième homme.

"Il y a eu de bonnes choses. On a trouvé qu'on a été trop gentils en première mi-temps, on a élevé le niveau d'intensité en deuxième mi-temps. On a encore beaucoup de travail, c'était encourageant. La dernière fois que j'ai joué, c'était il y a trois semaines contre les Clippers. Aujourd'hui, c'était mon décrassage", a commenté Rudy Gobert (12 points, 4 rebonds) après la rencontre au micro de la chaîne L'Equipe.

Les Bleus partent au Japon mercredi

Comme souvent dans les matches entre Français et Espagnols, il y a eu parfois de la tension sur le parquet, à l'image de la faute antisportive sifflée contre l'Espagnol Alberto Abalde au début du troisième quart-temps qui a permis aux Bleus de se relancer dans une partie jusque-là dominée et maîtrisée par le collectif de la Roja.

Les deux équipes se sont chacune légèrement détachées au score, mais sur les cinq dernières minutes, les Espagnols ont finalement pris le meilleur, bien aidés par les 22 points de Ricky Rubio et les 16 de Willy Hernangomez. Les 15 points d'Evan Fournier, meilleur marqueur Français, n'ont pas suffi.

Les joueurs de Vincent Collet s'envoleront pour le Japon le 14 juillet. Avant de commencer leur tournoi olympique le 25 juillet contre les Etats-Unis, les coéquipiers de Nicolas Batum disputeront deux derniers matches de préparation, contre le Japon (le 18) et l'Italie (le 20) à Oshino. Aux Jeux à Tokyo, les Français sont dans un groupe avec les Etats-Unis, la surprenante République tchèque et l'Iran. Ils devront prendre l'une des deux premières places ou finir parmi les deux meilleurs troisièmes (sur quatre) pour se hisser en quarts de finale.