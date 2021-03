Boxe: ambitieux, Yoka veut défier "un grand nom" en 2022

Invité du RMC Sport Show ce dimanche, Tony Yoka est revenu sur sa victoire autoritaire face au Belge Joel Tambwe Djeko et s'est confié sur ses objectifs. Le Français entend défier un des dix meilleurs mondiaux dans les mois à venir, puis "un grand nom".

Ce n’était qu’une étape dans sa fameuse conquête. Encore fallait-il la passer avec brio. Même s’il ne s’agit pas d’un titre majeur, Tony Yoka s'est offert, vendredi à Nantes, sa première ceinture chez les professionnels en battant par KO le Belge Joel Tambwe Djeko pour remporter le titre vacant de l'Union européenne.

"Je prends de plus en plus d’expérience. Je savais que j’allais devoir employer une autre tactique avec cet adversaire parce qu’il allait beaucoup bouger et truquer. Je n’allais pas forcément pouvoir le mettre KO d’entrée. J’ai bien géré le combat, j’ai appliqué la tactique demandée par les coachs. Quand on m’a dit que c’était le dernier round, surtout après ce qui s’était passé la veille, je ne pouvais pas aller sur une victoire aux points. J’étais obligé d’abréger le combat", a-t-il confié ce dimanche dans le RMC Sport Show, faisant référence à la gifle que lui a mis "Big Joe" durant la pesée à la veille du combat.

Vainqueur par KO lors du dernier round après une série de droites et un dernier uppercut décisif, Yoka est désormais invaincu en dix sorties dans le monde professionnel. De quoi nourrir un peu plus ses ambitions.

Il veut une ceinture mondiale pour 2022

A bientôt 29 ans (il les aura le 28 avril), il entend affronter un des dix meilleurs mondiaux dans les mois à venir. "J’ai dit que je voulais boxer Joe Joyce. Je suis devenu challenger pour lui, il est obligé de m’affronter s’il veut défendre sa ceinture. Je pense que ce serait un beau combat. On essaie de le préparer. Si ça ne se fait pas, j’espère quelqu’un d’autre du top 10", a ajouté Yoka, qui vise toujours une ceinture mondiale pour 2022.

"Je veux un champion pour 2022. C’est mieux si c’est un grand nom. Anthony Joshua, Tyson Fury ou Deontay Wilder? J’espère un de ces trois noms pour 2022. Le plus fort pour moi, c’est Fury. Je savais qu’il allait battre Wilder. C’est le meilleur poids lourd à l’heure actuelle", a expliqué le champion olympique 2016. La suite de son programme d’ici là? Des vacances, puis la préparation de son prochain combat programmé pour fin mai ou début juin. Sans doute aux Etats-Unis.

>> Les podcasts du RMC Sport Show