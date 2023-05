Canoë-kayak: à un an des JO de Paris 2024, Denis Gargaud pas retenu avec l'équipe de France pour les prochaines compétitions

Denis Gargaud, champion olympique en C-1 à Rio en 2016, n'a pas été retenu en équipe de France pour les prochaines échéances mondiales de canoë-kayak. Les Mondiaux, eux, auront lieu en septembre prochain à Lee Valley (Grande-Bretagne).

A un an des Jeux olympiques de Paris 2024, Denis Gargaud n'en sera pas: champion olympique aux Jeux de Rio en 2016, le céiste de 35 ans n'a pas été retenu en équipe de France pour les prochaines grosses échéances avec les trois prochaines étapes de Coupe du monde. Pas rassurant avant les Mondiaux de septembre.

Il était passé à côté de ses courses lors des temps d'identification nationale organisées la semaine dernière à Vaires-sur-Marne, terminant seulement septième et cinquième des finales du mardi et mercredi. Il était absent de celle du vendredi après une 12e place en qualifications.

La liste des sélectionnés

Le processus de sélection a changé pour les prochains JO et n'est plus uniquement basé sur le chronomètre mais avec un directeur de la performance et un comité de sélection qui prennent également en compte les résultats passés et le potentiel des athlètes. Nicolas Gestin, vainqueur du classement général de la Coupe du monde l'an dernier et en réussite la semaine dernière, est bien retenu aux côtés de Lucas Roisin et Jules Bernardet pour les céistes masculins. Gargaud-Chenut, qui avait déjà manqué les JO de Tokyo, recule donc dans la hiérarchie tricolore avant les prochaines échéances internationales et alors qu'il n'y aura qu'un seul Français sélectionné en C1 pour les Jeux de Paris 2024.

Chez les femmes, le casting se compose de Lucie Prioux, Marjorie Delassus et Angèle Hug. En parallèle, en kayak, sont convoqués: Benjamin Renia, Boris Neveu, Titouan Castryck, Camille Prigent, Marjorie Delassus et Emma Vuitton. Cette sélection est celle qui sera alignée pour les prochaines étapes Coupe du monde, les Jeux européens puis les championnats du monde, sous réserve d'avoir réalisé les minima de performance.

