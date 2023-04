Canoë-kayak: Beaumont, Bart, Hostens... Les sélections pour l’équipe de France de sprint et le paracanoë

Les courses du week-end dernier à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) ont permis de définir les noms de celles et ceux qui participeront au début de la saison internationale. Les tauliers comme Maxime Beaumont, Adrien Bart ou Manon Hostens sont bien là.

Ils sont seize, et débuteront la saison internationale avec la Coupe du monde à Szeged (Hongrie) début mai, où l’ensemble de l’équipe de France a rendez-vous. Six hommes et six femmes sélectionnés en kayak, dans la lignée des performances réalisées le week-end dernier sur le temps d’identification nationale à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne). Le Nordiste Maxime Beaumont, 41 ans et déjà trois JO à son actif, dont une médaille d’argent en 2016 (en K1 200m), fait figure de chef de file.

Guillaume Burger et Etienne Hubert, qui faisaient déjà partie de la délégation tricolore à Tokyo, sont bien présents. Même chose pour Quilian Koch, membre de l’équipage médaillé de bronze aux Championnats d’Europe 2022 en K4 500m avec Beaumont, Burger et Guillaume Le Floch-Decorchemont. Ce dernier est sélectionné également. Francis Mouget complète cette liste.

Du côté du kayak dames, on retrouve trois athlètes qui ont participé aux derniers Jeux en 2021: Manon Hostens, Vanina Paoletti et Léa Jamelot. La hiérarchie résultant des courses du week-end dernier est respectée avec la présence dans cette liste de Pauline Freslon, Margot Maillet et Claire Bren. Cette dernière compte huit titres (individuels et par équipes confondus) de championne du monde en descente, qui n’est pas une discipline olympique. Depuis 2019, elle se consacre donc au sprint en espérant connaître ses premiers JO à Paris.

Adrien Bart en chef de file du canoë

En canoë, les dirigeants de la FFCK pouvaient sélectionnés jusqu’à trois hommes et trois femmes, ils en retiennent finalement deux par genre. Adrien Bart chez les hommes, 4e en C1 1000m aux JO de Tokyo, sera accompagné de Loïc Léonard. Ils seront les deux seuls, côté tricolore, à disputer la Coupe du monde de Poznan (Pologne) fin mai, choix de la Fédération. Frantz Vasseur n’est lui pas retenu pour ce premier bloc international. Le céiste arrageois s’était dit "insatisfait" de ses courses du week-end, malgré deux podiums.

En canoë féminin (qui n’avait aucune Française qualifiée à Tokyo), Eugénie Dorange sera accompagnée d’Axelle Renard pour le début de la saison internationale. Un point sera fait après ce premier bloc fin mai selon les performances réalisées, pour dresser la liste qui poursuivra la saison. Celle-ci sera marquée par le grand rendez-vous des Championnats du monde à Duisbourg (Allemagne, du 23 au 27 août), où seront délivrés deux tiers des quotas de qualifications olympiques pour Paris 2024.

Même échéance en paracanoë. Rémy Boullé a atteint samedi à Vaires-sur-Marne les minimas fixés par la Fédération et fait donc partie de la liste, avec Nélia Barbosa, Elia Charvet, Sophie Brillant, Gabin Keirel, Mehedi Deghmache et Abel Aber. Ils participeront tous à la Coupe du Monde de Szeged, où ils devront réaliser un "top 6" pour participer aux Championnats du monde et d’Europe ensuite. Pour l’équipe de France slalom, les sélections ont débuté ce mardi à Vaires-sur-Marne et la liste sera dévoilée le 3 mai.