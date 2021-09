Canoë-kayak : Boris Neveu sacré champion du monde

Boris Neveu (K1) a remporté ce samedi les championnats du monde à Bratislava. Après sa septième place aux JO, le Français accroche sa deuxième médaille d'or mondiale.

Cocorico ! Trois mois après sa septième place lors de la finale des Jeux olympiques de Tokyo, Boris Neveu a été sacré champion du monde en K1 ce samedi dans le bassin de Bratislava (Slovaquie). Auteur d'un temps canon (83''92), le Français de 35 ans a remporté haut la main le titre en K1 devant Marcello Beda (87''75) et l'Espagnol Joan Crespo (87''90). Déjà sacré en équipe cette semaine, Boris Neveu rapporte donc sa deuxième breloque en or sur ces championnats du monde.

Deuxième sacre mondial en individuel

Septième des derniers Jeux olympiques, Boris Neveu avait pour objectif de faire mieux qu'à Tokyo, après une finale ratée marquée par quatre secondes de pénalité. Meilleur temps des séries, il a terminé sixième en demi-finale avant de survoler la finale, grâce à un sans-faute, avec près de 4 secondes d'avance sur ses concurrents, en 83"92. À 35 ans, il remporte un deuxième titre mondial après son sacre obtenu en 2014.

Cette année-là à Deep Creek, les Tricolores avaient impressionné puisque Sébastien Combot et Mathieu Biazizzo avaient terminé médaillés d'argent et de bronze, avant de remporter tous les trois conjointement le titre en course par équipe. Déjà multimédaillé aux Championnats du monde (4 or, 5 argent, 1 bronze) et aux championnats d'Europe (3 or, 3 argent, 2 bronze), Boris Neveu va tenter d'aller chercher une dernière médaille à Bratislava, en kayak extrême.