JO 2021 (kayak): encore des regrets pour Neveu, loin du podium

Le Français Boris Neveu a échoué à la septième place de la finale du kayak slalom, ce vendredi lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Une déception de plus pour le Français après avoir manqué d’un rien les éditions les JO 2012 et 2016.

L’équipe de France de canoë-kayak en slalom quitte les Jeux olympiques de Tokyo 2021 bredouille. Une première depuis le retour des épreuves au programme en 1992 (elles avaient été programmées une seule fois avant, à Munich en 1972). Les derniers espoirs reposaient sur Boris Neveu en kayak slalom, ce vendredi.

>> Suivez toutes les infos des JO 2021 EN DIRECT

Et le pensionnaire de Bagnères-de-Bigorre ne visait rien d’autre qu’un podium. Mais celui-ci s’est dérobé assez largement avec deux pénalités et une septième place en finale (101’’18 à 9’’55 du Tchèque Jiri Prskavec). "C'est une grosse déception, je suis même un peu frustré de ne pas réussir à naviguer comme je l'aurais voulu, a-t-il regreté. Je pars super bien, et puis il y a une petite erreur à un moment, je rate un appui, je suis un poil moins bien. Je n'ai pas eu cette capacité à prendre un peu de hauteur, de distance et à ne pas paniquer sur le moment. Tout le monde fait des petites fautes, ce n'est pas ça qui me dérange, ce qui me dérange le plus c'est de ne pas réussir à passer au-delà. J'ai voulu faire trop vite derrière, j'ai continué à refaire une faute. Je me reprends bien sur trois-quatre portes, et derrière ça ressort là-haut. C'est frustrant parce que des finales olympiques on n'en fait pas tous les jours. Je suis déçu."

Neveu peut nourrir des regrets après avoir signé le deuxième temps des demi-finales (94’’86) qui lui aurait offert une médaille de bronze en finale. Mais il n'a pas su rééditer cette performance. A 35 ans, le champion du monde 2014 vivait enfin ses premiers Jeux olympiques après les immenses regrets nourris par ces éliminations lors des sélections françaises pour les éditions 2012 à Londres et 2016 à Rio.

"Je ne suis pas venu là pour prendre de l'expérience"

"Ça reste une belle expérience, mais j'ai 35 ans, je ne suis pas venu là pour prendre de l'expérience, j'étais venu pour prendre une médaille, a-t-il regretté à l'issue de la course. Je suis content d'avoir couru une finale, j'aurais pu finir 15e ce matin (en séries), et là j'aurais eu vraiment les boules. C'est le résultat qui compte, c'était la médaille ou rien, et là ce n'est rien. Que l'on finisse 7, 4, 10 ou 15, finalement c'est un peu la même chose à la fin. Je n'étais pas dans les 3, c'est raté."

Malgré les espoirs donnés par Marjorie Delassus (4e en canoë slalom), les céistes et kayakistes français terminent sur un zéro pointé après huit dernières éditions olympiques marquées par 18 podiums dont sept médailles d'or, trois pour le seul Tony Estanguet (2000, 2004 et 2012). La dernière médaille en kayak slalom remonte à 2008 avec l’argent de Fabien Lefevre en 2008 (déjà bronzé en 2004, année du titre olympique de Benoit Peschier).