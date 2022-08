Canoë-kayak: "Ça encourage à poursuivre dans cette voie", Gargaud-Chanut tout sourire après sa première victoire en Coupe du monde

Le champion olympique 2016 Denis Gargaud-Chanut a remporté sa première épreuve de Coupe du monde de la saison ce dimanche à Pau. L’équilibre entre prise de risques et sa nouvelle technique de pagayage des deux côtés commence à payer.

Une victoire pour huit centièmes devant Luca Bozic (Slovénie) à la maison, ça doit faire chaud au cœur?

Ça fait plaisir. La saison a été marquée par un manque de réussite sur toutes les compétitions. J’étais très rapide mais je n’arrivais pas à accrocher le podium. Un petit peu de réussite aujourd’hui, avec l’énergie du public, c’est tout bénéf'.

Une finale où vous avez pris beaucoup de risque. Aux championnats du monde, ça avait bloqué en demi-finale mais aujourd’hui c’est passé.

Mon objectif est d’aller gagner les JO avec cette technique. Il faut apprendre à le faire en compétition. Pour cela, il faut accepter de prendre de risques, ça fait partie du jeu. C’est hyper encourageant de réussir à le faire sur une finale en Coupe du monde. J’avais déjà tenté en qualification et en demi-finale. Ça n’avait pas trop réussi. J’ai failli gagner à Cracovie avec cette technique-là. Une petite faute me prive de la victoire. J’ai un peu de réussite aujourd’hui. Ça ne veut pas dire que c’est la solution à aborder sur chaque compétition mais ça encourage à poursuivre dans cette voie. Ça valide les décisions stratégiques que j’ai pu prendre avec mon équipe et que c’est encourageant. On n’est pas arrivé, ce n’est qu’une victoire en Coupe du monde.

Vous remontez à la quatrième place du classement général de la coupe du monde avant la dernière manche à Seu d’Urgell le week-end prochain. La victoire finale est possible mais compliquée (une victoire en CDM rapporte 60 points au vainqueur, ndlr).

Pour conserver le titre du classement général, il va falloir que je gagne (Bozic est en tête avec 45 points d’avance sur Gargaud-Chanut et 13 sur Nicolas Gestin). Je vais continuer à pousser. Je n’ai pas fait tous les scénarios mais je ne suis plus maître de mon destin. Rien n’est impossible. Je vais me battre pour monter le plus haut dans le classement. Si j’arrive à gagner la semaine prochaine, je n’aurais pas de regret hormis ce petit manque de réussite en début de saison qui m’a fait perdre des points. Dans l’idée, je suis content de la tournure que ça prend.