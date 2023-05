Crise au CNOSF: Seminet salue la "décision courageuse" d'Henriques et milite pour Lappartient

Alors qu’elle avait prévu un vote de confiance ce jeudi sur fond de crise, Brigitte Henriques a finalement devancé tout le monde en annonçant son départ de la présidence du CNOSF. Une décision saluée par Didier Seminet, ancien secrétaire général de l’instance et en guerre ouverte avec Henriques depuis plusieurs mois.

Une page se tourne au sommet du sport français. Brigitte Henriques, présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), a claqué la porte ce jeudi alors qu’elle avait prévu d’organiser un vote de confiance avant l’assemblée générale. Cette décision, qui marque la fin d’une crise de plusieurs mois, a été saluée par Didier Seminet, l’un des opposants de longue date à Brigitte Henriques.

"Je pense que c’est une décision pleine de courage. Même si elle et moi avons passé des moments très compliqués, voire conflictuels (les deux ont porté plainte l'un contre l’autre, ndlr), avec des relations humaines vraiment difficiles, je salue vraiment le courage de prendre une telle décision au nom du mouvement sportif, a commenté l’ancien secrétaire général du CNOSF. Aujourd’hui, le mouvement sportif ne pouvait pas continuer à végéter dans cette crise dont on ne connaissait pas l’issue. C’est un message courageux qu’elle envoie au mouvement sportif pour dire ‘si je suis le problème, je préfère partir au nom de l’unité du mouvement sportif’."

Seminet: "Je pense que David Lappartient serait un bon candidat"

"C’est le début d’une nouvelle ère, quelque chose où le mouvement sportif aura le temps et l’envie d’arriver uni autour de ses athlètes pour les JO 2024, a poursuivi Didier Seminet. Si on est dans une logique d’apaisement, je pense qu’il faut aller chercher, dans ce conseil d’administration, celui qui fait le plus l'unanimité pour éviter de se retrouver encore une fois dans cette zone de conflit. Je vois bien l’idée d’un membre du CIO dans un moment où on accueille le monde entier. Donc oui, si vous me posez comme ça la question brutalement sans trop de réflexion, je pense que David Lappartient serait un bon candidat."

David Lappartient, actuel président de l’Union cycliste internationale (UCI), fait effectivement partie des noms qui reviennent avec insistance. En attendant, l’escrimeuse Astrid Guyart (médaillée d’argent aux JO de Tokyo en 2021), assurera l'intérim. "Astrid Guyart, secrétaire générale du CNOSF, assurera la présidence du CNOSF dans cette période de transition et devra organiser un Conseil d’administration qui élira un(e) président(e) en son sein dans les trois mois à venir, conformément aux dispositions statutaires de l’institution, a indiqué le communiqué du CNOSF. Brigitte Henriques appelle l’ensemble des membres du mouvement sportif à demeurer mobilisés sur l’objectif essentiel et primordial: la pleine réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024".