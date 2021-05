Equipe de France: pourquoi la présence de Mbappé aux JO est très hypothétique

Si son nom fait partie de la pré-liste pour les Jeux olympiques de Tokyo transmise par le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs Sylvain Ripoll, Kylian Mbappé n’ira probablement pas au Japon cet été. Et ce pour plusieurs raisons.

C’est un dossier qui anime de temps à autre le foot français depuis maintenant deux ans. Celui de Kylian Mbappé et des Jeux olympiques. L’attaquant parisien (22 ans), qui a faim de nouvelles aventures et de potentiels titres, n’a jamais caché son envie de participer au moins une fois dans sa carrière à des JO. Dès cet été? C’est la grande question.

Selon L’Equipe, le champion du monde – comme André-Pierre Gignac – fait partie de la large pré-liste (85-90 noms) pour les Jeux de Tokyo transmise par le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, au Comité national olympique (CNOSF). Ce qui ne veut pas dire qu’il voyagera au Japon dans les prochaines semaines, loin de là.

Embouteillage en vue

Le premier problème est celui du calendrier. Quand il aura joué les deux dernières journées de Ligue 1 avec le PSG, et une éventuelle finale de Coupe de France, Mbappé rejoindra directement les Bleus pour préparer puis disputer l’Euro, qui débutera le 11 juin pour s’achever le 11 juillet, si la France se hisse jusqu’en finale.

Or, la sélection olympique jouera son premier match des JO contre le Mexique… le 22 juillet. Soit onze jours plus tard, à l’autre bout du globe. Si elle va au bout, elle se battra pour la médaille d’or le 7 août, le week-end de reprise de la Ligue 1. Autrement dit: Mbappé manquerait le début du prochain exercice avec le PSG, et devrait probablement écourter ses vacances pour ne pas être absent trop longtemps. Difficile à supporter, vu la saison 2020-2021 ultra-éprouvante pour les organismes: parfois dans le dur physiquement, le prodige de Bondy a déjà joué 43 matchs, rien qu’avec son club.

Le PSG aura le dernier mot

Le deuxième problème de taille, c’est que le tournoi olympique de football ne fait pas partie du calendrier Fifa. Du coup, les clubs n’ont pas l’obligation de libérer leurs joueurs: ils ont le dernier mot. Et vu les faits évoqués précédemment, il est peu probable de voir le PSG donner son feu vert. Début 2020, avant le report des JO, le club de la capitale avait écrit à la FFF pour annoncer qu’il ne laisserait pas son attaquant partir pour Tokyo l’été suivant.

Quelques mois plus tôt, l’intéressé s’était montré assez compréhensif sur ce point. "La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout, avait expliqué Kylian Mbappé à France Football. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash. (…) Et si je n’arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j’aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière."

Dernièrement, c’est le président de la FFF Noël Le Graët qui semblait refermer la porte aussi vite qu’il l’avait ouverte: "Il faut saluer son attitude, disait le patron du foot français. Voir un garçon aussi courtisé clamer son envie de participer aux JO avec son pays, c’est une chance. Après, est-ce qu’il pourra aller à Tokyo, entre le calendrier du PSG, celui des A avec l’Euro? Tout cela me parait un peu utopique…"

Reste enfin la question de l’avenir de Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu’en 2022, l’ex-Monégasque s’apprête à vivre une période estivale charnière, avec une prolongation ou un départ vers une autre écurie. Les Jeux ne sont donc peut-être pas la priorité du moment. D’un autre côté, ils pourraient aussi servir d’élément de négociation dans le cadre de son nouveau contrat…