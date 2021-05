Equipe de France: Mbappé également dans la pré-liste pour les Jeux olympiques

Selon L’Equipe, Kylian Mbappé fait également partie de la pré-liste pour les Jeux olympiques de Tokyo transmise par le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, au CNOSF.

Qui portera les couleurs de la France aux Jeux olympiques ? Après le nom d’André-Pierre Gignac (35 ans) la veille, c’est celui de Kylian Mbappé (22 ans) qui filtre ce lundi. Selon L’Equipe, l’attaquant du PSG fait lui aussi partie de la large pré-liste (85-90 noms) pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été, envoyée par Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, au Comité national olympique français (CNOSF).

Né après le 1er janvier 1997, Kylian Mbappé rentre dans la catégorie d’âge pour les JO. Il ne prendrait donc pas l’une des trois places accordées pour les joueurs plus âgés. Sylvain Ripoll doit annoncer son groupe de 18 joueurs, plus quatre réservistes, avant la fin du mois de juin.

Les JO de Paris plutôt que Tokyo ?

Les chances de voir Kylian Mbappé à Tokyo semblent quand même très, très minces. En plein suspense sur sa prolongation au PSG, le Parisien est d’abord fortement attendu à l’Euro, avec les A (11 juin-11 juillet). Et les JO débuteront dès le 22 juillet pour les Bleuets, face au Mexique. La finale olympique est programmée le 7 août, le week-end de la reprise de la Ligue 1.

L’enchaînement serait donc très lourd pour Kylian Mbappé. Et le PSG, s’il acceptait de le laisser partir pour le Japon, ne pourrait pas vraiment compter sur lui avant septembre. Pour le Bondynois, qui a déjà affirmé son envie de disputer un jour les Jeux olympiques, c’est l’échéance de Paris 2024 qui semble beaucoup plus favorable.

"La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout, avait expliqué Kylian Mbappé à France Football en décembre 2019, avant le report de la compétition à cause du Covid-19. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash." "Et si je n’arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j’aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière", avait ajouté la star du PSG.