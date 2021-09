Fabien Canu nommé directeur de l'INSEP

Fabien Canu, ancien directeur technique de la Fédération française de judo, a été nommé directeur de l'INSEP. Il succède à Ghani Yalouz. Il va devoir conduire la France à un grand succès pour les JO de Paris 2024.

Il a la lourde tâche d'assurer à la France un grand succès aux Jeux olympiques de Paris 2024. Fabien Canu est le nouveau directeur de l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance situé à Paris. Sa nomination a été annoncée ce vendredi, lors d'une conférence de presse de Jean-Michel Blanquer et de Roxana Maracineanu, ministre et ministre déléguée des Sports.

Double champion du monde de judo (1987, 1989), mais aussi trois fois champion d'Europe (1987, 1988, 1989), Fabien Canu était auparavant directeur technique nationale de la Fédération française de judo. Il a aussi été conseiller spécial de David Douillet, lorsque ce dernier a pris la tête du ministère des Sports sous la présidence de Nicolas Sarkozy (de septembre 2011 à mai 2012).

Objectif 80 médailles

Fabien Canu était en concurrence avec l'ancien judoka Hakim Khellaf, devenu magistrat à la Cour des comptes après avoir été conseiller à Matignon de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls. Trois autres candidats, Catherine Chenevier, Armelle Daam et Éric Ledos, étaient sur la ligne de départ, avant d'être écartés par la commission ad hoc en charge de choisir le nouveau directeur de l'INSEP.

À 61 ans, Fabien Canu succède donc à Ghani Yalouz, nommé en 2017. Dans son bilan, l'ancien lutteur et médaillé d'argent olympique se félicite d'avoir accompagné "67% des sportifs français médaillés aux JO de Tokyo". L'INSEP indique aussi avoir apporté un accompagnement psychologique à 73 sportifs qualifiés à ces Jeux. En outre, les revenus sont passés de 9 à 12 millions d'euros.

À Tokyo, la France a terminé les Jeux avec 33 médailles (10 en or, 12 en argent, 11 en bronze). Pour Paris 2024, les attentes sont bien plus élevées: 80 médailles. "Un objectif ambitieux, mais accessible", selon le ministère des Sports. Telle est la feuille de route de Fabien Canu.