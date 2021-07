JO 2021 (gym): Biles remercie pour les nombreux messages d'amour

Absente du concours général de gymnastique ce jeudi, dont elle était tenante du titre, Simone Biles a tenu sur ses réseaux sociaux à envoyer un message où elle remercie le public pour son soutien. L'Américaine de 24 ans entend préserver sa santé mentale.

Simone Biles était attendue comme la superstar de ces Jeux olympiques de Tokyo 2021. Quadruple médaillée d'or à Rio, la question était de savoir si l'Américaine de 24 ans pouvait faire mieux au Japon. Il n'en sera finalement rien, puisque Biles ne participera pas au concours général ce jeudi. Et les Etats-Unis, après le retrait de Biles à l'issue d'un premier saut, ont décroché l'argent lors du concours par équipes.

"Je réalise que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique"

La raison de ces retraits? Simone Biles a noté le besoin de préserver sa santé mentale, ne supportant plus le poids de la pression associé à son statut. Depuis, de nombreux sportifs et fans ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux à l'athlète, qui n'a pas caché non plus devoir faire face "à ses vieux démons", elle qui a été victime de Larry Nassar, ancien médécin de l'équipe nationale qui a été condamné pour des abus sexuels.

"L'amour et le soutien débordants que j'ai reçus m'ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique, ce que je n'avais jamais vraiment cru auparavant", a réagi ce jeudi sur Twitter Simone Biles, qui ne deviendra pas la première femme à décrocher cinq médailles d'or sur une même édition des Jeux.

Désormais, le doute persiste aussi sur sa présence pour la suite de la compétition, où elle est attendue pour les finales individuelles aux agrès. Mais au-delà des résultats, Simone Biles a soulevé d'autres questions lors de ces Jeux olympiques, tout comme Naomi Osaka.