JO 2021: le programme de ce jeudi avec Malonga, Jesus Dos Santos et les quarts du tennis

La journée du 29 juillet aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 sera animée par le concours général de gymnastique, avec Mélanie Jesus Dos Santos, le judo, avec Madeleine Malonga, et les quarts du tennis.

Comme la veille, il faudra mettre son réveil très tôt, ce jeudi 29 juillet, pour être sûr de ne rien rater d’une éventuelle moisson de médailles pour l’équipe de France dans ces Jeux Olympiques de Tokyo. Dès 3h10, Laura Tarantola et Claire Bové sont attendues pour disputer la finale du deux de couple poids légers. La paire française, qui devrait être à la lutte pour le podium, tentera d’imiter Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, rameurs titré ce mardi.

Dressel et Grousset attendus

Un gros programme attend aussi les fans de natation dans la nuit. L’épreuve la plus attendue de cette semaine, le 100m nage libre est programmé à 4h39. Tous les gros bras seront là : le Russe Kliment Kolesnikov, qui a battu le record d’Europe (47’11’’) en demi, la superstar américaine Caleb Dressel et le Français Maxime Grousset. Côté Bleu, il faudra aussi jeter un œil à la finale du relais 4x200m, pour lequel les Françaises se sont qualifiées avec le septième temps.

Une autre échéance très attendue aura lieu ce jeudi : le concours général féminin de gymnastique. Avec le forfait de l’ultra-favorite Simone Biles, qui a préféré préserver sa santé mentale, l’épreuve sera plus ouverte et les deux tricolores engagées, Mélanie de Jesus dos Santos et Carolann Héduit pourraient tenter de décrocher un accessit, voire mieux.

Les fleurettistes pour une médaille

En judo (débuts à 4h, finales à 11h), les Bleus aussi auront des chances de médailles (comme tous les jours). En -78kg, Madeleine Malonga, vice-championne du monde, participera à ses premiers JO. Alexandre Iddir, en -100kg, tentera de faire mieux que sa 7e place de Rio. Autre pourvoyeuse de breloques, l’escrime française pourrait bien récidiver avec l’équipe de fleuret féminine, emmenée par Ysaora Thibus (débuts à 2h, finale à 11h30).

Pour les deux tennismen français encore en lice, l’heure des quarts de finale est venue : Jérémy Chardy affronte Alexander Zverev et Ugo Humbert retrouve Karen Khachanov (les matchs débuteront à 8h). Des matchs que ne pourra pas regarder la Française Marjorie Delassus, engagé dans la finale du slalom C1 (8h30).

Les débuts du BMX

La tireuse Carole Cormenier est bien lancée dans les qualifications de la fosse olympique, qui s’achèveront à 2h. Si tout se passe bien, elle pourrait jouer un podium lors de la finale, plus tard dans la journée (8h30). Bien plus tôt, les participants aux épreuves de BMX rentreront en lice, à 3h, pour les qualifications. Les Bleus ont de sérieuses chances de médailles, avec les deux n°1 mondiaux : Joris Daudet et Axelle Étienne.

Au niveau des sports collectifs, deux équipes françaises sont engagées demain. Les filles du rugby à 7 lancent leur tournoi contre les Fidji (2h), puis le Brésil (10h). En handball, après des débuts poussifs, les joueuses d’Olivier Krumbholz tenteront de se rassurer contre la Suède (14h30).

Le programme :

AVIRON

2h18 : Finale deux en pointe homme

2h30 : Finale deux en pointe dame

2h50 : Finale deux de couple poids légers homme

3h10 : Finale deux de couple poids légers dame (Laura Tarantola et Claire Bové)

BADMINTON

2h : Huitième de finale simple dame

2h : Demi-finale double mixte

2h : Quart de finale simple homme

10h : Huitième de finale simple homme

10h : Quart de finale double dame

BASKET

3h : Phase de poule dames (Canada-Corée du sud)

6h40 : Phase de poule hommes (Slovénie-Japon)

10h20 : Phase de poule dames (Espagne-Serbie)

14h : Phase de poule hommes (Espagne-Argentine)

BOXE

4h : 1/8 de finale des moyens hommes (-75kg)

5h03 : 1/8 de finale des super lourds hommes (+91kg) (Mourad Aliev à 5h51)

6h06 : 1/8 de finale des mouches femmes (-51kg)

10h : 1/8 de finale des moyens hommes (-75kg)

11h03 : 1/8 de finale des super lourds hommes (+91kg)

12h06 : 1/8 de finale des mouches femmes (-51kg)

CANOE

7h : Demi-finales du canoë C1 dames

8h45 : Finale du canoë C1 dames

CYCLISME BMX

3h : Quart de finale course 1 hommes (Sylvain André, Romain Mahieu dans la 1ere série Joris Daudet dans la 3e série)

3h20 : Quart de finale course 1 dames (Axelle Etienne dans la 2e série, Manon Valentino dans la 3e série)

3h40 : Quart de finale course 2 hommes

4h : Quart de finale course 2 dames

4h20 : Quart de finale course 3 hommes

4h40 : Quart de finale course 3 dames

ESCRIME

2h : 1/8e de finale fleuret dames par équipes (Anita Blaze, Pauline Ranvier, Ysaora Thibus, Astrid Guyart à 3h50 contre le Canada)

3h50 : Quart de finale fleuret dames par équipes

6h55 : Demi-finale fleuret dames par équipes

11h30 : Finale pour le bronze fleuret dames par équipes

12h55 : Finale fleuret dames par équipes

GOLF

00h30 : Premier jour hommes (Romain Langasque, Antoine Rozner)

GYM ARTISTIQUE

12h50 : Finale concours complet dames (Mélanie De Jesus Dos Santos et Carolann Héduit)

HALTEROPHILIE

4h50 : Groupe B hommes -81kg et -96kg

8h50 : Groupe A hommes -81kg

12h50 : Groupe A hommes -96kg

HAND

2h : Phase de groupe dames (Pays Bas-Angola)

4h : Phase de groupe dames (Espagne-Brésil)

7h15 : Phase de groupe dames (Japon-Corée du sud)

9h15 : Phase de groupe dames (Monténégro-Norvège)

12h30 : Phase de groupe dames (Hongrie-Russie)

14h30 : Phase de groupe dames (Suède-France)

JUDO

4h : Eliminations des -78kg dames (Madeleine Malonga en 9e rotation)

4h : Eliminations des -100kg hommes (Alexandre Iddir en 3e rotation)

6h34 : Quarts de finale des -78kg dames

6h34 : Quart de finale des -100kg hommes

10h : Repêchages des -78kg dames

10h17 : Demi-finales des -78kg dames

10h34 : Repêchages des -100kg hommes

10h51 : Demi-finales des -100kg hommes

11h08 : Finale pour le bronze des -78kg dames

11h28 : Finale des -78kg dames

11h39 : Finale pour le bronze -100kg hommes

11h59 : Finale des -100kg hommes

NATATION

3h30 : Finale 800m nage libre hommes

3h44 : Finale 200m brasse hommes

3h53 : Demi-finales 100m nage libre dames (Marie Wattel, Charlotte Bonnet)

4h04 : Demi-finales 200m dos hommes

4h28 : Finale 200m papillon dames

4h37 : Finale 100m nage libre hommes (Maxime Grousset)

4h54 : Demi-finales 200m brasse dames

5h08 : Demi-finale 200m 4 nages hommes

5h31 : Finale 4x200m nage libre dames (Charlotte Bonnet, Assia Touati, Lucile Tessariol, Margaux Favre)

12h : Séries 800m nage libre dames

12h43 : Séries 100m papillon hommes (Mehdy Metella)

13h05 : Séries 200m dos dames

13h21 : Séries 4x100 4 nages mixte

RUGBY

9h : Phase de poule dames (France-Fidji)

9h30 : Phase de poule dames (Canada-Brésil)

10h : Phase de poule dames (USA-Chine)

10h30 : Phase de poule dames (Australie-Japon)

11h : Phase de poule dames (Russie-Grande Bretagne)

11h30 : Phase de poule dames (Nouvelle Zélande-Kenya)

16h30 : Phase de poule dames (Canada-Fidji)

17h : Phase de poule dames (France-Brésil)

17h30 : Phase de poule dames (Australie-Chine)

18h : Phase de poule dames (USA-Japon)

18h30 : Phase de poule dames (Nouvelle Zélande-Grande Bretagne)

19h : Phase de poule dames (Russie-Kenya)

TENNIS

8h : Quart de finale simple hommes (Ugo Humbert, Jérémy Chardy en 3e rotation)

8h : Demi-finales simple dames

8h : Demi-finales double dames

8h : Quart de finale double mixte

TENNIS DE TABLE

4h : Demi-finale simple dames

12h : Demi-finale simple hommes

13h : Finale pour le bronze simple dames

14h : Finale simple dames

TIR

2h : Epreuve de précision 25m pistolet dames (Mathilde Lamolle et Céline Goberville)

2h : Qualification fosse dames (Carole Cormenier et Mélanie Couzy)

2h50 : Qualification fosse hommes

7h30 : Finale fosse dames

8h30 : Finale fosse hommes

TIR A L’ARC

2h30 : 1/32e de finale individuel hommes (Pierre Plihon ?)

2h56 : 1/32e de finale individuel dames

3h22 : 1/16e de finale individuel hommes

3h35 : 1/16e de finale individuel hommes

9h : 1/32e de finale individuel hommes

9h26 : 1/32e de finale individuel dames (Lisa Barbelin à 9h26)

9h52 : 1/16e de finale individuel hommes

10h05 : 1/16e de finale individuel hommes

VOILE

5h : Course 7 Laser hommes (Jean-Bapstiste Bernaz)

5h : Course 4 470 dames (Camille Lecointre et Aloise Retornaz)

5h : Course 6 Nacra 17 mixte (Quentin Delapierre-Manon Audinet)

5h10 : Course 7 Laser radial dames (Marie Bolou)

5h55 : Course 4 Nacra 17 mixte

6h : Course 10 RSX dames (Charline Picon)

6h15 : Course 8 Laser hommes

6h15 : Course 5 470 dames

6h25 : Course 8 Laser radial dames

6h50 : Course 11 RSX dames

6h50 : Course 5 Nacra 17 mixte

7h30 : Course 5 Finn hommes (Thomas Goyard)

7h40 : Course 12 RSX dames

8h : Course 3 470 hommes (Kévin Péponnet et Jérémie Mion)

8h15 : Course 10 RSX hommes

8h45 : Course 6 Finn hommes

9h05 : Course 11 RSX hommes

9h15 : Course 4 470 hommes

9h55 : Course 12 RSX hommes

VOLLEY

2h : Phase de poule dames (Italie-Argentine)

4h05 : Phase de poule dames (Corée-Rep Dominicaine)

7h20 : Phase de poule dames (Serbie-Kenya)

09h25 : Phase de poule dames (Chine-Russie)

12h40 : Phase de poule dames (Japon-Brésil)

14h45 : Phase de poule dames (USA-Turquie)

BEACH VOLLEY

2h : Tour préliminaire hommes

2h : Tour préliminaire dames

8h : Tour préliminaire hommes

8h : Tour préliminaire dames

13h : Tour préliminaire hommes

13h : Tour préliminaire dames