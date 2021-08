Jeux olympiques: l'équipe de basket de Slovénie et Luka Doncic accueillis en héros à Ljubljana

Quatrièmes des derniers JO, les basketteurs slovènes sont rentrés au pays sous l'acclamation de milliers de personnes présentes à l'aéroport.

Il y a des moments qu'on n'oubliera jamais. Les basketteurs slovènes, eux, ne sont pas prêts d'oublier l'incroyable accueil reçu à l'aéroport de Ljubljana ce dimanche. Quatrième des JO pour sa première participation, l'équipe de basket de Slovénie a rendu fière ses habitants, venus par milliers acclamer leurs héros dès leur sortie de l'avion, maillot de l'équipe nationale sur le dos et drapeaux en main. Les médaillés en chocolat ont longuement salué la foule, qui a accompagné les joueurs à coup de "qui ne saute pas n'est pas slovène".

Luka Doncic, héros de la nation

Si le parcours des Slovènes reste exceptionnel pour une première participation, Luka Doncic, la star de l'équipe, espérait sans doute aller plus loin pour rendre fier le pays de deux millions d'habitants. "Le pire, c'était après notre dernière défaite. Nous voulions vraiment gagner une médaille. Après une nuit sans sommeil, nous avons accepté le fait que nous avons fait de grandes chosees pour nos premiers Jeux olympiques", a expliqué le meneur des Dallas Mavericks à l'aéroport, dans des propos relayés par Siol.net.

Doncic a également tenu à "remercier tout le monde d'être resté debout toute la nuit pour [les] soutenir. Sans les fans présents, ce n'était vraiment pas pareil." Durant le tournoi, la star slovène a marché sur l'eau, culminant à 23,8 points, 9,7 passes et 9,5 rebonds en moyenne. Des performances qui lui ont valu une place dans le cinq majeur en compagnie de Kévin Durant, Rudy Gobert, Ricky Rubio et Patty Mills. La Slovénie a réussi à sortir du groupe C à la première place, juste devant l'Espagne, l'Argentine et le Japon, avant de se défaire de l'Allemagne en quart de finale. Les hommes d'Aleksander Sekulić sont ensuite tombés en demi-finale face à la France sur un contre monstrueux de Nicolas Batum à 2,5 secondes du buzzer. Le rêve d'une médaille a finalement pris fin face à l'Australie de Patty Mills. Mais peu importe, cette équipe de basket slovène a conquis les cœurs, et sera prête pour le prochain rendez-vous, l'Euro, prévu du 1er au 18 septembre 2022 en Allemagne, Italie, Géorgie et Tchéquie.