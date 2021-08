JO 2021 (basket): Doncic râle contre l’arbitrage après la défaite contre les Bleus

Luka Doncic s’en est pris jeudi à un arbitrage supposé défavorable lors de la demi-finale des Jeux olympiques 2021 de Tokyo perdue par la Slovénie contre la France (89-90).

La France du basket (et pas que) se souviendra longtemps du contre monumental de Nicolas Batum sur Klemen Prepelic pour offrir la victoire à la France contre la Slovénie (90-89) en demi-finale des Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Côté slovène, à l’image de Luka Doncic, on semble regretter l’absence de faute cette dernière action. La star de la Slovénie et des Dallas Mavericks s’est immédiatement plaint auprès des arbitres avant d’en remettre une couche face à la presse.

"La FIBA doit être heureuse, a lancé celui qui a connu sa première défaite en déception. Ce qui s'est passé? La FIBA s'est passée!"

Réconforté par Nicolas Batum après la rencontre, Luka Doncic a néanmoins rappelé son respect pour le capitaine français.

"Nicolas est quelqu'un de classe. Il m'a dit qu'il détestait jouer contre moi, mais dans un sens positif, a encore estimé le phénomène de 22 ans. C'était sympa de sa part et c'est vraiment un mec classe."

Une faute technique contre Collet

Pendant l’essentiel de la rencontre, Luka Doncic et ses coéquipiers ont regretté le jeu défensif particulière (trop ?) rugueux des Bleus et ont régulièrement demandé des fautes auprès des arbitres.

Malgré un triple-double (16 pts, 10 rbs et 18 passes), la star slovène a été plutôt bien muselée par la défense tricolore (5/18 au tir) où plusieurs joueurs se sont relayés pour le bloquer.

Malgré les critiques de Luka Doncic contre l’arbitrage, la Slovénie n’a pourtant pas semblé vraiment désavantagée. Dans le money time et alors que l’avance bleue se réduisait à peau de chagrin (82-78), Nando de Colo a été obligé de prendre un tir compliqué en raison d’une erreur de chronométrage.

Dans la foulée, Vincent Collet a écopé d’une faute technique pour une contestation trop véhémente. Une erreur d’arbitrage finalement sans conséquence grâce à un contre venu de l’espace de Nicolas Batum.