JO 2020 (basket) : "C’est l’action de ma vie", Batum raconte son incroyable contre final

L’équipe de France masculine de basket s’est qualifiée pour la finale du tournoi olympique de Tokyo en s’imposant dans les dernières secondes 90-89 contre la Slovénie. Une médaille assurée que les Bleus doivent au sauvetage héroïque de Nicolas Batum dans les dernières secondes.

Une demi-finale dans l’histoire du basket français. Il reste une poignée de secondes à jouer à Tokyo, les Bleus mènent d’un petit point face à la Slovénie, qui a la possession pour gagner le match. Mais le capitaine Nicolas Batum réalise un bloc monumental sur Klemen Prepelic pour envoyer l’équipe de France en finale des Jeux olympiques 2021. Au terme d’une demi-finale irrespirable, les Bleus ont scellé la victoire 90-89.



A l’issue du match, Nicolas Batum, capitaine héroïque de cette équipe de France, exprime son bonheur d’avoir contribué à écrire une belle page du basket tricolore: "C’est l’action de ma vie ça. J’en rêve, j’en rêve de ce match-là, j’en rêve de jouer les Jeux Olympiques depuis que je suis tout gamin, depuis que j’ai découvert les Jeux à Atlanta, je rêve de ça. J’ai toujours rêvé de jouer les Jeux et j’ai eu deux mauvaises premières éditions et là j’ai voulu vraiment me battre pour mon équipe quoi."

Un match référence

Même s’il n’a pas été en réussite lors des attaques françaises, le capitaine avoue qu’il attendait depuis longtemps un match référence avec les Bleus.

"Je n’ai pas été bon en attaque aujourd’hui mais j’ai essayé de faire un gros travail sur Luka qui est vraiment extraordinaire de toute façon, et il a fait un gros match mais j’ai essayé de le faire travailler, de le fatiguer. La dernière voilà c’était moi, je devais le faire. J’ai eu trop de mauvais souvenirs, j’ai fait des bonnes choses mais j’ai eu trop de mauvais souvenirs où j’ai loupé trois lancers francs, où je n’ai pas été bon contre l’Argentine, je n’ai pas été bon il y a 5 ans en Espagne, j’ai fait plein de mauvais moments où je n’ai pas été bon, et là je devais faire l’action peut-être de ma carrière et je l’ai faite", explique-t-il.

Une finale de rêve contre les Etats-Unis

En s’imposant contre la Slovénie, les Bleus s’offrent une finale de rêve contre les Etats-Unis de Kevin Durant samedi à 4h30. La Team USA reste sur trois victoires consécutives, à Pékin en 2008, à Londres en 2012 et à Rio en 2016, et est le grandissime favori. Mais lors de la phase de poule à Tokyo, l’équipe de France s’est imposée 83-76 contre les Américains et devra s’inspirer de ce succès pour espérer remporter le titre.