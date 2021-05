Jeux olympiques: l'UE et le Japon confiants pour l'organisation de l'événement

L'Union europénne et le Japon ont déclaré ce jeudi qu'ils maintenaient leur confiance dans la tenue "sûre et sécurisée" de Jeux olympiques à Tokyo cet été, malgré les appels à l'annulation de l'événement en raison de la pandémie de Covid-19.

"Nous soutenons la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 de manière sûre et sécurisée cet été, en tant que symbole de l'unité mondiale pour vaincre le Covid 19", ont déclaré les deux parties dans une déclaration à l'issue d'un sommet vidéo entre les dirigeants de l'Union européenne, Ursula von der Leyen et Charles Michel, et le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga.

Plusieurs régions du Japon sont en état d'urgence en raison d'une recrudescence des infections, et le public japonais est largement opposé à la tenue des Jeux cet été. Des groupes médicaux ont prévenu que cet événement de masse pourrait introduire de nouveaux variants au Japon et mettre à rude épreuve les ressources médicales alors que le pays lutte contre une nouvelle vague du virus.

Pas de supporters étrangers aux Jeux

Les organisateurs ont déjà interdit l'accès aux Jeux de Tokyo aux supporters étrangers, une décision sans précédent pour des JO. Une décision concernant les spectateurs nationaux est attendue pour la fin juin. Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne, a insisté sur le fait que les dirigeants ont dit attendre "avec impatience les Jeux olympiques" lors de leur entretien vidéo.

Elle a souligné que l'autorisation donnée par l'UE d'exporter plus de 100 millions de doses de vaccins au Japon était "un signe fort du soutien que nous apportons à la préparation des Jeux olympiques et à la sécurité de ces Jeux". Le Japon est le plus grand importateur de vaccins de l'UE, mais les autorités du pays sont critiquées pour la lenteur du rythme des injections, qui le place à la traîne des autres économies développées.