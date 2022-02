Jeux olympiques: Martin Fourcade élu membre de la commission des athlètes du CIO

Martin Fourcade, quintuple champion olympique de biathlon, va faire son entrée à la commission des athlètes du Comité international olympique. Ce jeudi, il a été choisi par plus de 2 300 athlètes.

De nouvelles fonctions pour Martin Fourcade. L'ancien biathlète français, retraité depuis 2020, a été élu ce jeudi à la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO). Le quintuple champion olympique, qui occupera ce poste pour un mandat de huit ans, a été choisi par plus de 2300 athlètes olympiques (près de 2800 sont présents lors de ces JO et pouvaient voter) parmi 16 candidats. Il a recueilli 971 voix.

Cette commission, composée de vingt-trois athlètes ou anciens athlètes a pour but de mettre le sport et les sportifs au cœur des prises de décision du mouvement olympique. Pour cela, ses membres peuvent intégrer des commissions, des groupes de travail et faire des propositions. "Les membres sont directement impliqués dans les prises de décision du CIO", explique Emma Terho, présidente de la commission des athlètes. L'idée est également d'encadrer les athlètes, de les sensibiliser sur certaines questions comme la lutte antidopage.

Il rejoint quatre autres Français au CIO

Martin Fourcade, actuellement présent à Pékin pour les JO, a fait "campagne" ces dernières semaines sur des étapes de Coupe du Monde ou sur les Jeux. Il a souvent, comme tout au long de sa carrière, évoqué les thèmes du changement climatique, de la lutte contre le dopage et défendu les sports hiver.

"Je félicite d'abord tous les candidats et leur dire que leur participation trouvera son reflet dans la commission des athlètes, a réagi l'ancien biathlète. Très heureux et très honoré. Je suis un passionné de sport depuis tout petit J'ai eu la chance de vivre les jeux dès Atlanta en vacances aux Etats-Unis, de voir mon grand frère y participer et de participer à trois JO. Je crois sincèrement aux valeurs du sport et de l'olympisme et j'ai envie de contribuer à défendre l'avis des athlètes au sein des mouvements. Ce n'est pas du tout un aboutissement mais un plaisir de savoir que je vais pouvoir contribuer et apporter ma pierre au mouvement sportif. Je pense qu'on ne peut pas représenter les athlètes si on ne les connait pas. Si je devais faire un vœu, c'est garder ce contact avec le terrain pour pouvoir les représenter au mieux."

"On ne se présente pas avec un programme mais pour représenter les autres athlètes, avec des valeurs et des convictions, poursuit-il. On est issu des sports d'hiver, avec une sensibilité très forte pour la nature et l'environnent. Le challenge des ces prochaines années sera de répondre à ces enjeux environnementaux. Un autre enjeu, c'est d'être au contact des athlètes le plus possible."

Le Tricolore rejoint quatre autres Français aux CIO : Guy Drut, Jean-Christophe Rolland et David Lappartient, qui sera élu ce samedi. Martin Fourcade est aussi président de la commission des athlètes de Paris 2024.