JO 2022 en direct: toutes les infos et les résultats du jeudi 17 et du vendredi 18 février

Clément Noël est devenu à 24 ans champion olympique de slalom mercredi, apportant un quatrième titre et une treizième médaille à la France aux Jeux de Pékin. Il a débriefé son sacre sur l'antenne de RMC dans le Super Moscato Show.

"Il y a eu plein d’émotions dans cette journée. Tout est décuplé aux JO. Les JO, c’est une course en one shot, on sait qu’il faut répondre présent le jour-même. J’ai pensé à ma famille, ma copine, mes proches, tout ça m’a fait remonter beaucoup d’émotions. Je me sentais plutôt bien, en confiance, je n’étais pas tétanisé par l’enjeu, pas trop stressé. J’avais vraiment envie de faire les choses bien et je sentais que ça pouvait bien se passer. Mais tout pouvait arriver", a-t-il raconté.