JO 2022: "Des Jeux monstrueux", le bel hommage de Fourcade après le titre de Fillon Maillet

Champion olympique de la poursuite lors des JO 2018, Martin Fourcade a rendu un bel hommage à Quentin Fillon Maillet, son successeur lors de l'édition 2022.

D'un champion à un autre. Victorieux de la poursuite lors des Jeux olympiques 2018, Martin Fourcade a grandement apprécié la performance de Quentin Fillon Maillet, qui lui a succédé ce dimanche à Pékin.

"C'est une performance incroyable, être capable de tirer à 20/20 dans ces conditions... Les quatre athlètes qui s'en sortent au niveau du tir sont ceux qui sont devants. Quentin arrive à dérouler son meilleur biathlon, en étant au-dessus de tout le monde. C'est magnifique de le voir faire perdurer cette belle tradition du biathlon français, spécialement sur la poursuite, avec un Français sur le podium des JO depuis sa création en 2002. Quentin est dans la ligne de Vincent Desfrasne, Vincent Jay, Jean-Guillaume Béatrix et moi. Je suis super heureux pour l'équipe, le staff, ce sont tous des mecs en or", a réagi le quintuple champion olympique sur RMC.

Un avenir en or

Déjà double champion olympique et double médaillé d'argent, Quentin Fillon Maillet peut aller chercher deux breloques supplémentaires lors du relais et de la mass start. Et il en est tout à fait capable selon son ancien coéquipier en équipe de France. "Quentin réalise des Jeux monstreux. La pression lui glisse dessus. On dirait qu'il ne se rend pas compte. Il profite comme si c'était une course de gamins dans le Jura, alors qu'il est champion olympique. C'est un magnifique champion olympique. Quentin écrit son histoire comme j'ai eu la chance d'écrire la mienne. Il est dans les grands athlètes du biathlon. Il va gagner la Coupe du monde et il ne lui manquera qu'un titre de champion du monde."

Une réussite qui étonne un peu l'ancien champion de 33 ans. "Quentin est un bagarreur qui s'exprime avec son temps. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse réaliser des courses comme ça. Il ramène beaucoups de médailles, alors qu'il avait souffert il y a quatre ans. Il était dans le dur humainement et il n'avait pas réussi à se relever de ça. J'ai toujours dit que je n'éprouvais aucun remord d'arrêter ma carrière, et le fait de voir Quentin gagner ne me fera pas changer d'avis. C'est un grand champion et c'est une chance de l'avoir pour notre discipline et j'en suis le plus heureux." La France entière aussi.