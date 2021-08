Jeux paralympiques 2021: les deux athlètes afghans sont arrivés à Tokyo et vont pouvoir concourir

Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli, les deux représentants de la délégation afghane aux Jeux paralympiques 2021, sont arrivés à Tokyo et vont pouvoir participer à leurs épreuves.

Les deux sportifs paralympiques afghans, qui n'avaient pu rejoindre Tokyo en raison de la prise de pouvoir des talibans dans leur pays, sont arrivés ce samedi au Japon et participeront aux Jeux, a annoncé le Comité international paralympique (CIP).

Ils se sont entraînés à Paris

"L'équipe paralympique afghane, représentée par Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli, est arrivée dans la capitale japonaise samedi (28 août), prête à participer aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020", affirme le CIP dans un communiqué, précisant qu'ils "ont été évacués le week-end dernier de Kaboul à Paris", avant de rejoindre le Japon. "Cette semaine, les sportifs se sont reposés et se sont entraînés à Paris à l'Institut national d'expertise et de performance sportives (INSEP)", ajoute le communiqué.

Les deux sportifs faisaient partie des dizaines de milliers de personnes dans l'incapacité de quitter l'Afghanistan depuis la conquête fulgurante des talibans. Zakia Khudadadi avait même lancé un appel à l'aide pour fuir le pays.

"L'annonce (de leur absence) a donné le coup d'envoi d'une opération mondiale majere qui a conduit à leur évacuation en toute sécurité d'Afghanistan, à leur séjour en France et maintenant à leur arrivée en toute sécurité à Tokyo", récapitule le président du CIP Andrew Parsons.

Entrée en lice jeudi pour Khudadadi

La chaîne de télévision australienne ABC avait indiqué qu'ils faisaient partie d'un groupe de sportifs afghans évacués vers l'Australie, sans qu'il n'y ait eu de confirmation officielle. La taekwondoïste Zakia Khudadadi concourra en moins de 49 kg jeudi 2 septembre (catégorie K44). Hossain Rasouli, qui a perdu son bras gauche dans l'explosion d'une mine selon le CIP, participera lui aux séries du 400 mètres en athlétisme (T47) le vendredi 3 septembre. Le duo a été accueilli au village paralympique samedi soir.

L'instance paralympique avait confirmé qu'ils avaient bien quitté l'Afghanistan, mais excluait une participation, compte tenu de leur situation. "Notre priorité numéro un a été et sera toujours la santé et le bien-être des deux sportifs, assure Andrew Parsons. Au cours des douze derniers jours, Zakia et Hossain ont continué à exprimer leur désir absolu de venir concourir aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020."

En leur absence, le drapeau afghan avait défilé symboliquement mardi lors de la cérémonie d'ouverture. "Nous avons toujours su qu'il y avait une chance infime que les deux athlètes puissent participer à Tokyo 2020, c'est pourquoi le drapeau afghan a été déployé", explique le président du CIP.