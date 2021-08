Afghanistan: de nombreuses footballeuses ont été évacuées

La Fifpro, le syndical mondial des joueurs professionels, a salué ce mardi l'évacuation "de nombreuses footballeuses et athlètes afghanes" vers l'Australie.

La Fifpro ne cache pas son soulagement. Il y a quelques jours, accompagnée de la Fifa, le syndicat mondial des footballeurs professionnels avait annoncé une action afin d'aider les joueurs et les joueuses de football à quitter l'Afghanistan le plus rapidement possible. Ce mardi, l'organisme a confirmé qu'un "grand nombre" de footballeuses et d'athlètes afghanes avaient été évacuées de leur pays, où l'arrivée des Talibans au pouvoir est une réelle menace pour leur vie, vers l'Australie.

"Ces jeunes femmes, à la fois en tant qu'athlètes et militantes, ont été en danger et au nom de leurs pairs du monde entier, nous remercions la communauté internationale d'être venue à leur secours", déclare le syndicat dans un communiqué. Selon les différentes sources, elles sont entre 50 et 75 à avoir quitté l'Afghanistan.

"De nombreux athlètes encore à risque en Afghanistan"

"Il reste beaucoup de travail à faire pour soutenir et installer ces jeunes femmes et nous exhortons la communauté internationale à s'assurer qu'elles reçoivent toute l'aide dont elles ont besoin", rappelle la Fifpro. Il y a aussi de nombreux athlètes encore à risque en Afghanistan et tout doit être fait pour leur offrir un soutien."

Citée dans le communiqué du syndicat mondial des joueurs professionnels, Khalida Popal, ancienne capitaine de l'équipe nationale afghane et militante, ne cache pas son soulagement: "Ces derniers jours ont été extrêmement stressants, mais aujourd'hui, nous avons remporté une victoire importante. Les footballeuses ont été courageuses et fortes dans un moment de crise et nous espérons qu'elles auront une vie meilleure en dehors de l'Afghanistan."

Ce mardi matin, nous apprenions également que les athlètes afghans Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli - tous les deux qualifiés pour les Jeux paralympiques de Tokyo - avaient bien pu prendre un avion afin de se réfugier en Australie. La pratiquante de parataekwondo et le jeune homme engagé en athlétisme espèrent désormais s'envoler au Japon.