Jeux paralympiques 2021: réfugiés en Australie, les athlètes afghans espèrent toujours participer

Grâce à la mobilisation de plusieurs personnes, dont l’ancien footballeur, Craig Foster, les athlètes afghans Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli ont pu prendre un avion afin de se réfugier en Australie. Ils espérent maintenant se rendre à Tokyo afin de particper aux Jeux paralympiques.

Les deux athlètes afghans, Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli, engagés en taekwondo espèrent toujours concourir aux Jeux paralympiques de Tokyo, alors que le comité international paralympiques a annoncé la non-participation de l’Afghanistan en raison de la situation chaotique qui règne actuellement dans le pays.



Khudadadi et Rasouli ont réussi à prendre un avion et fuir le régime des talibans pour rejoindre l’Australie, comme l’explique ABC. Une cinquantaine d’athlètes auraient également pu prendre cet avion et rejoindre l’Océanie en toute sécurité.

Un appel à l’aide entendu

La semaine dernière, Zakia Khudadadi avait envoyé une vidéo à Reuters pour lancer un appel à l’aide afin de réaliser son rêve d'aller à Tokyo: "Je vous demande à tous, en tant que femme afghane et en tant que représentante des femmes afghanes, de m’aider. Mon intention est de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo. S’il vous plaît, tendez-moi la main et aidez-moi."



Grâce à la mobilisation de Arian Sadiqi, entraîneur de taekwondo, Nikki Dryden, avocate spécialisée dans les droits de l’homme, Alison Battisson, la directrice de l’ONG Human Rights for All, ainsi que l’ancien footballeur australien Craig Foster, la carrière de ses sportifs peut continuer.



Zakia Khudadadi avait réussi à se qualifier pour le tournoi paralympique de taekwondo et peut rentrer dans l’histoire de l’olympisme en devenant la première femme à représenter l’Afghanistan aux Jeux paralympiques, dont la cérémonie d’ouverture a lieu ce mardi dans la capitale japonaise.