Jeux paralympiques 2022: des premières médailles pour la France, avec de l'or pour Bauchet

Hyacinthe Deleplace, en bronze sur la descente (catégorie déficient visuel), et Arthur Bauchet, nouveau roi de la descente (catégorie debout) ont décroché ce samedi les premières médailles de la France aux Jeux paralympiques d'hiver de Pékin.

Les Jeux paralympiques d’hiver de Pékin, programmés jusqu’au 13 mars, débutent bien pour l’équipe de France. Du haut de ses 32 ans, Hyacinthe Deleplace a apporté ce samedi au clan tricolore sa première médaille, en bronze. Accompagné par son guide Valentin Giraud-Moine, fraîchement retraité des pistes, il a pris la troisième place sur la descente (catégorie déficient visuel) derrière les Autrichiens Johannes Aigner et Matteo Fleischmann, nouveaux champions paralympiques, et le duo canadien formé par Mac Marcoux et Tristan Rodgers.

La fierté du roi Arthur Bauchet

Un résultat aussi beau qu'attendu pour Hyacinthe Deleplace, détenteur du gros globe en Coupe du monde et qui avait frappé fort lors des récents Mondiaux à Lillehammer (Norvège), en janvier, en décrochant trois titres (descente, super-G, super-combiné) et une médaille de bronze (géant). La trajectoire du Haut-Savoyard est très particulière puisqu’en 2012 à Londres, aux Jeux paralympiques d'été, il avait terminé septième du 400m. Il a ensuite repris le ski sur le tard et a vite retrouvé ses repères. Il espérait toutefois un peu mieux en Chine.

A 21 ans, Arthur Bauchet, qui souffre d'une maladie dégénérative liée à la moëlle épinière, est lui un phénomène. Il s’était déjà fait un prénom il y a quatre ans à Sotchi en repartant avec quatre médailles d’argent sur cinq courses. A Pékin, celui qui a raflé quatre gros globes de cristal de Coupe du monde consécutifs s’est cette fois-ci offert le graal. Impérial à Yanqing, il s’est imposé sur la descente de ces Jeux paralympiques (catégorie debout). "C'est juste fou, je ne pensais pas le faire sur la première épreuve, c'est magique", a-t-il réagi au micro de France TV.

Déception en revanche pour Marie Bochet (27 ans), octuple championne paralympique, qui s'est manquée sur la descente (catégorie debout). Elle a déchaussé après quelques mètres seulement et n'a pas fini la course.