Jeux paralympiques 2022: les athlètes ukrainiens seront bien présents malgré la guerre

Les athlètes paralympiques ukrainiens seront bien présents à Pékin pour les Jeux d'hiver 2022 en dépit de la guerre qui fait rage dans leur pays.

Alors que l'Ukraine fait face à une tentative d'invasion russe depuis presque une semaine, les athlètes paralympiques seront bien présents à Pékin, afin d'y disputer les Jeux. Le comité paralympique ukrainien a annoncé que la délégation "au complet" avec 20 athlètes et neuf guides, malgré les conditions très difficiles. Les athlètes ukrainiens avaient par ailleurs fait parvenir une lettre au CIO demandant de bannir la Russie de ces Jeux Paralympiques. Le Comité international paralympique (CIP) a prévu de se prononcer mercredi sur le sujet.

Le CIP doit trouver "sa propre voie"

La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a recommandé lundi de bannir les Russes et les Bélarusses des compétitions sportives, après l'invasion russe en Ukraine. Si "pour des raisons organisationnelles ou juridiques", il n'est pas possible d'empêcher la venue de sportifs russes, le CIO demande à ce qu'ils ne puissent pas être "autorisés à participer sous le nom de Russie ou de Bélarus".

La question est particulièrement urgente pour les Jeux paralympiques, qui débutent vendredi à Pékin. "Lorsque, dans des circonstances très extrêmes", mettre en place ces mesures "n’est pas possible à court terme pour des raisons organisationnelles ou juridiques, la CE du CIO laisse à l’organisation concernée le soin de trouver sa propre voie", selon l'organisation qui "s’est notamment penchée sur les prochains Jeux Paralympiques d’hiver" et "a réitéré son plein soutien au Comité International Paralympique (CIP) et aux Jeux".