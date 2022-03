Jeux paralympiques 2022: les larmes touchantes de Marie Bochet après son échec en descente

La skieuse Marie Bochet, octuple championne paralympique et référence de sa discipline, a mal débuté ses très probables derniers Jeux ce samedi. La Française a perdu un ski après seulement deux portes lors de la descente (catégorie debout). En pleurs après la course, elle compte bien se relever pour les quatre courses qui restent à son programme.

Sa course a duré à peine dix secondes. Pour sa première épreuve aux Jeux paralympiques de Pékin, Marie Bochet (catégorie debout), huit fois championne paralympique, a perdu son ski gauche après seulement deux portes. "Il n’y a pas vraiment d’explication… Il y avait un petit trou, j’ai mis le pied dedans. Le ski est fait pour déchausser s’il est "choqué", ça arrive. Sauf qu’on préfère quand ça arrive aux entraînement, par lors de la descente des Jeux", explique-t-elle les yeux embués. "Les techniciens ont fait leur job, on avait vérifié les serrages trois secondes avant dans la cabane de départ", ajoute la Tricolore.

"J’étais vraiment bien au départ"

Avant de laisser couler quelques larmes : "Certains diront que j’avais la pression… Mais en fait absolument pas. J’étais vraiment bien au départ, dans un état vraiment chouette, dit-elle la voix tremblante. J’avais l’impression que plus j’allais vers le départ plus j’étais sereine. J’avais fait de supers entraînements." La championne française de 28 ans, née avec une malformation de l’avant-bras gauche, était d’autant plus frustrée qu’elle était "détendue, dans l’état d’esprit que je recherchais. On en a beaucoup parlé et j’avais envie d’être au départ des JO avec cet état d’esprit. Il y avait du palpitant, mais avec juste l’envie de se faire plaisir… Donc déjà, quelque part, j’ai rempli mon objectif. Mais j’avais envie que ça se concrétise sur la ligne d’arrivée."

Il lui reste quatre courses pour tenter de monter sur le podium, avec le Super G dès la nuit prochaine. La figure de l’équipe de France participe à ses quatrièmes Jeux à Pékin, qui devraient être ses derniers, après avoir songé à arrêter sa carrière. Elle est venue ici pour performer, oui, mais avant tout pour prendre du plaisir.