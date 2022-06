Jeux paralympiques 2024: la cérémonie d'ouverture pourrait avoir lieu à la Concorde

Le comité d'organisation des Jeux de Paris a proposé que la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques ait lieu place de la Concorde. Un site déjà utilisé pour des épreuves olympiques.

Après la Seine, la Concorde. Alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 est prévue sur le fleuve parisien, celle des Jeux paralympiques pourrait avoir lieu en ville également, à la Concorde. C'est le souhait du Comité d'organisation des Jeux olympiques, qui l'a proposé mardi après-midi lors d'un bureau exécutif.

Objectif : limiter les coûts

L'idée, là aussi, est de créer un événement en ville, et de mutualiser un site déjà existant. La Concorde, "scène ouverte" lors des Jeux, doit en effet accueillir les épreuves olympiques de BMX freestyle, de breaking, de skateboard et de basketball 3×3. Les organisateurs veulent profiter de sa disposition pour la cérémonie, à laquelle 30.000 personnes pourraient assister. Cela permettrait de capitaliser sur ce site et de limiter les coûts, un des grands principes de ces Jeux 2024.

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, elle, devrait bien se tenir sur la Seine, et ce malgré le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Les organisateurs assurent que la sécurité des 600.000 spectateurs sera assurée. Un ambitieux et inédit projet, critiqué par des observateurs et membres des forces de l'ordre après le chaos à Saint-Denis. Un défilé de plus de 10.500 athlètes, sur 160 bateaux en plein cœur de Paris, est toujours prévu. Près de 120 chefs d'Etats et de gouvernements assisteront à ce moment.