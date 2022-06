Judo: Teddy Riner prolonge au PSG jusqu’en 2024

Le triple champion olympique Teddy Riner, tête de proue du PSG Judo depuis 2017, prolonge avec le club de la capitale. Son contrat l’engage désormais jusqu’aux Jeux olympiques de Paris, en 2024.

Le Paris Saint-Germain a prolongé le contrat de deux de ses icônes. Après Kylian Mbappé dans l'équipe de football, Teddy Riner continuera de porter les couleurs de la section judo du club de la capitale. "Ce n’est même pas une question de prolongation. Le contrat se terminait, on continue !", explique comme une évidence le champion olympique des poids lourds 2012 et 2016 (et 2021 par équipes), tout sourire devant une poignée de journalistes dans les bureaux du PSG à Boulogne-Billancourt ce lundi.

"Il n’y pas eu le moindre doute parce que je suis bien ici. C’était défini dans ma tête : je suis né dans ce club, j’y ai fait mes premiers pas dans le judo. L’objectif est de continuer à gagner de grandes compétitions et je ne pouvais être dans un autre club, pour terminer à la maison en 2024 avec toute la symbolique que cela comporte. J’ai toujours eu le PSG dans le sang."

Car derrière cette prolongation de contrat, il y a évidemment toute la préparation des Jeux olympiques de Paris. "J’ai déjà commencé. Que ce soit avec le club et l’équipe de France, il y aura beaucoup de stages à l’étranger et de compétitions avec l’objectif de briller à Paris, évidemment." Pour aller décrocher en 2024, à l’Arena du Champs-de-Mars près de la Tour Eiffel, cette troisième médaille d’or olympique individuelle qui lui a échappé l’été dernier à Tokyo.

Riner satisfait de la prolongation de Mbappé

Avant cela, Teddy Riner continuera donc d’apporter son aura et son expérience au PSG Judo, avec lequel il a remporté le championnat de France de 1ère Division par équipes, à Villebon-sur-Yvette, fin mai. "C’est un super expérience avec un groupe jeune, et c’est nouveau pour moi. J’avais toujours été le plus jeune, comme quand je suis arrivé très tôt en équipe de France. Là, je suis le grand frère de cette équipe et c’est une autre approche", explique le judoka parisien. "On a réussi le doublé (par équipes masculines et féminines) aux Championnats de France. Je n’ai pas pu les accompagner sur l’Europa League où ils ont fait le doublé aussi. Et il va y avoir la Champions League de judo qui va être une belle épreuve et un bel objectif pour le club. On attend aussi que l’effectif masculin soit un peu renforcé."

Teddy Riner retrouvera la compétition internationale début juillet, avec le Grand Chelem de Budapest. En octobre, "si tout va bien", il disputera les championnats du monde puis les championnats d’Europe par équipe, si l’équipe première est alignée. Mais entretemps, fin juillet, Teddy Riner et le PSG Judo partiront en tournée au Japon, avec les footballeurs du club. "Tokyo, c’est un peu la maison pour moi. Cela va être sympa d’être dans mon univers, mais avec d’autres sportifs." Et notamment Kylian Mbappé, dont il se réjouit de la prolongation à Paris : "je ne le voyais pas ailleurs qu’ici, surtout avec les JO car je sais que cela lui tient à cœur. J’espère qu’il ramènera une belle médaille olympique, lui aussi."

Quant à l’après-2024, Teddy Riner l’assure, rien n’a pour l’heure été évoqué avec le club parisien : "On verra si je me sens d’arrêter… ou pas ! Aujourd’hui, je suis dans de bonnes conditions donc pourquoi ne pas aller tenter de pousser jusqu’aux JO de Los Angeles 2028 ? Je suis encore très jeune, même si le corps grince un peu, j’ai encore pas mal à prouver dans le judo, et surtout je me fais encore plaisir. Tant que je ressens cela, je ne vois pas de raison d’arrêter."