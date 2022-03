Jeux paralympiques: 7 titres pour les Bleus, la France a brillé au classement des médailles

L’équipe de France termine les Jeux paralympiques de Pékin avec 12 médailles dont 7 en or et pointe à la 4e place du classement des médailles, derrière la Chine, l’Ukraine et le Canada.

Comme il y a quatre ans à Pyeongchang, l’équipe de France termine les Jeux paralympiques à la 4e place du tableau des médailles, avec 12 breloques dont 7 en or. Les Bleus terminent juste devant les Etats-Unis, grâce notamment à la dernière médaille d’or d’Arthur Bauchet, décrochée la nuit dernière sur le slalom.

Le classement est largement dominé par la Chine (61 médailles dont 18 en or), qui n’avait décroché qu’un seul titre paralympique aux Jeux d’hiver avant cette édition à Pékin. L’Ukraine (29 médailles dont 11 en or) et le Canada (25 médailles dont 8 en or) complètent le podium.

Bauchet et Daviet principaux pourvoyeurs

Deux athlètes ont ramené le gros des médailles pour la délégation française. Arthur Bauchet, trois titres paralympiques (en descente, super combiné et slalom) et une médaille de bronze, est le Français le plus titré de ces Jeux. Il sera d’ailleurs le porte-drapeau de l'équipe de France lors de la cérémonie de clôture à Pékin.

Benjamin Daviet, deux médailles d’or (biathlon individuel et sprint de ski de fond) et deux médailles d’argent, a lui aussi enchaîné les podiums durant ces Jeux. A eux deux, Bauchet et Daviet ont ramené 5 des 7 titres paralympiques et 8 des 12 médailles.