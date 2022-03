Jeux paralympiques: Daviet médaillé d'or sur le sprint en ski de fond

Le fondeur Benjamin Daviet, originaire de Haute-Savoie, a remporté mercredi l'or en ski de fond sprint (catégorie debout) lors des Jeux paralympiques de Pékin, apportant une sixième médaille à la France.

Sur les pistes ensoleillées du site nordique de Zhangjiakou, Benjamin Daviet a dominé l'Allemand Marco Maier et l'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi sur le KO sprint en ski de fond lors des Jeux paralympiques de Pékin.

Comme un goût de revanche

C'est une revanche pour le porte-drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture, qui avait échoué la veille à une décevante sixième place lors du biathlon moyenne distance après une quatrième place sur le sprint, déjà en biathlon.

"C’est juste fou, c’est vrai qu’il y avait tellement de déception sur les deux premiers baithlons, je voulais tellement bien faire qu'au final j’avais oublié l’essentiel sur les premières courses, revient-il au micro de RMC après son sacre. J’avis tellemnt de colère en moi d'avoir fait n'importe quoi que du coup j’ai tout déchargé aujourd'hui. Avec le boulot que le staff a fait c’était tout tracé. Ça fait tellement plaisir et du bien".

"Ça va vraiment me libérer"

Daviet n'oublie pas sa compagne au moment de se réjouir de ce sacre: "Je remercie ma fiancée pour ces quatre ans d’enfer que je lui ai fait vivre. On ne se voyait que les week-end, tout ça pour prépaprer les Jeux avant d’emménager ensemble. C'est juste une magnifique récompense que je peux lui faire". Avant de donner rendez-vous pour la fin des Paralympiques: "Derrière, j'ai encore trois courses et ça va vraiment me libérer. J'ai hâte".

Ce titre permet à la France de compter désormais six médailles (dont quatre en or), ce qui la place au quatrième rang du tableau des médailles toujours largement dominé par la Chine, devant le Canada et l'Ukraine.