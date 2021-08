Jeux paralympiques: Morteza Mehrzad, volleyeur iranien de 2,46 m et deuxième homme le plus grand du monde

Au village olympique, peu de chance que Morteza Mehrzad passe inaperçu puisque cet Iranien de 33 ans est le para athlète le plus grand de l’histoire. Atteint d’une maladie rare, le volleyeur mesure 2,46 mètres, ce qui fait également de lui… le deuxième plus grand humain en vie!

Peut-être un peu plus que tous les autres, Morteza Mehrzad a fait une entrée remarquée au milieu des nombreuses délégations réunies au stade olympique de Tokyo, mardi pour la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques 2021. Et pour cause. Cet Iranien de 33 ans, membre de l’équipe nationale paralympique de volley-ball assis, mesure… 2,46 mètres!

Homme le plus grand d’Iran mais aussi plus grand sportif paralympique de tous les temps, Mehrzad est surtout le deuxième plus grand humain en vie. Le sportif, médaillé d’or à Rio en 2016 avec l’Iran, souffre d’un problème rare, l’acromégalie, une maladie chronique provoquée lorsque l’hormone de croissance est produite en trop grande quantité.

>> Jeux paralympiques 2021 en direct: vivez la cérémonie d'ouverture à Tokyo

Assis, il peut frapper le ballon jusqu’à 1,95 m

Victime d’un accident de vélo alors qu’il n’avait que 15 ans, l’homme totalement hors du commun avait été touché au bassin et à la jambe droite, empêchant cette dernière de croître à la même vitesse que la gauche, et provoquant un impressionnant déséquilibre handicapant. Une situation très difficile à vivre au quotidien.

Mais lorsqu’il s’agit de pratiquer son sport, sa taille est logiquement un atout indéniable. "Quand il attaque, c’est comme s’il était à trois mètres au-dessus du sol", assurait avant les Jeux de 2016 au New York Times, le joueur de la sélection brésilienne de volley-ball assis, Anderson Ribas Da Silva. Trois mètres, peut-être pas, mais il a été calculé que Morteza Mehrzad parvient, même assis, à frapper le ballon 1,95 m au-dessus du sol. De quoi aisément dominer son sujet.