Jeux paralympiques 2021: calendrier, horaires, temps forts… tout ce qu’il faut savoir

Ce mardi à 13 heures (heure française), la flamme olympique va crépiter à nouveau pour treize jours d’épreuves à Tokyo. Du judo au taekwondo en passant par le tennis fauteuil, tour d’horizon de ce qui vous attend lors de ces XVIes Jeux paralympiques de l’histoire.

Un peu plus de deux semaines après que leur grande sœur olympique ait réussi à apporter un peu de magie à un Tokyo sous cloche, manquant parfois un peu d’âme(s) à cause de l’absence de public, les Jeux paralympiques 2021 débutent ce mardi. C’est à 13 heures (heure en France) que sera donné le coup d’envoi de ces XVIes Jeux de l’histoire paralympique, qui se tiendront jusqu’au 5 septembre dans un contexte sanitaire peu évident – l’archipel enregistre plus de 25 000 cas positifs quotidiens ces derniers jours.

>> Toutes les infos sur les JO paralympiques en DIRECT

Malgré des gradins décrétés à 98% vides, la relève de la flamme sera à coup sûr assurée grâce aux 4 400 sportifs répartis dans les 22 disciplines représentées au Japon. Avec de nombreux temps forts prévus durant cette petite quinzaine placée sous le signe de l’inclusion. Tandis que la grande majorité des épreuves se disputeront entre 7 heures du matin et 15 heures, heure en France (il y a sept heures de décalage horaire avec Tokyo), plusieurs performances tricolores seront à suivre avec attention.

Deux nouvelles disciplines au programme

On encouragera notamment, du 27 au 29 août, la para judokate Sandrine Martinet, et du 27 août au 4 septembre, la légende du tennis fauteuil Stéphane Houdet, tous les deux médaillés d’or aux Jeux de Rio et désignés porte-drapeaux. Egalement en or en 2016, Marie-Amélie le Fur au saut en longueur sera également l’une des athlètes tricolores pour laquelle on se passionnera à partir du 27 août.

La France à part, d’autres stars internationales seront très attendues: le Japonais Shingo Kunieda (tennis fauteuil, vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem, médaillé d’or aux Jeux paralympiques de 2008 et 2012), la Cubaine Omara Durand (athlétisme, en or sur 100m, 200m et 400m à Rio avec deux records du monde à la clé), le Brésilien Daniel Dias (natation, 24 médailles aux Paralympiques dont 14 titres), l’Espagnole Teresa Perales (natation, 26 médailles dont 7 titres), ou encore le Canadien Patrick Anderson (basket en fauteuil, triple champion olympique en 2000, 2004 et 2012). A suivre enfin les entrées en lice des deux nouvelles disciplines de cette édition, le badminton et le taekwondo, respectivement les 1er et 2 septembre.

Il y a cinq ans, les para athlètes français avaient décroché 28 médailles lors des JO de Rio. La délégation tricolore vise plus haut que ce bilan (moyen) et s’est fixée un objectif de 35 médailles. Ils seront 138 au total (ainsi que 15 guides ou assistants) pour tenter d’obtenir ce résultat, qui serait historique avant de définitivement s’élancer vers les Jeux de Paris 2024.

Le calendrier complet des Jeux paralympiques:

- Cérémonie d'ouverture : le 24 août, à partir de 13 heures (heure française)

- Tir à l'arc : du 27 au 31 août puis du 2 au 4 septembre

- Athlétisme : du 27 août au 5 septembre

- Badminton : du 1er au 5 septembre

- Boccia : du 28 août au 4 septembre

- Canoë sprint : du 2 au 4 septembre

- Cyclisme sur route : du 31 août au 3 septembre

- Cyclisme sur piste : du 25 au 28 août

- Sports équestres : du 26 au 30 août

- Football à 5 : du 29 au 31 août puis les 2 et 4 septembre

- Goalball : du 25 août au 3 septembre

- Judo : du 27 au 29 août

- Dynamophilie : du 26 au 30 août

- Aviron : du 27 au 29 août

- Tir : du 30 août au 5 septembre

- Volley-ball assis : du 27 août au 5 septembre

- Natation : du 25 août au 3 septembre

- Tennis de table : du 25 août au 3 septembre

- Taekwondo : du 2 au 4 septembre

- Triathlon : les 28 et 29 août

- Basket en fauteuil : du 25 août au 5 septembre

- Escrime en fauteuil : du 25 au 29 août

- Rugby en fauteuil : du 25 au 29 août

- Tennis en fauteuil : du 27 août au 4 septembre

- Cérémonie de clôture : le 5 septembre, à partir de 13 heures (heure française).