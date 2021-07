JO 2020 (judo): Saïed Mollaei, destin retrouvé

En 2019, Saïed Mollaei, combattant iranien, avait quitté les Mondiaux dans ce même Budokan de Tokyo en fuyant les pressions de son pays, balançant deux combats. Ce mardi, lors des Jeux olympiques, dans cette même salle, sous bannière mongole, il est allé conquérir l’argent en moins de 81 kilos.

En août 2019, Saied Mollaei était le meilleur combattant du monde en moins de 81 kilos. Découpant tour après tour ses adversaires, le tenant du titre planétaire allait planter Mathias Casse en demi-finale peut-être, pour un moment historique, affronter l’Israélien Sagi Muki en finale.

En demie, Mollaei ne se livra pas et dans le combat pour le bronze, laissa le Géorgien Maisuradze faire ce qu’il voulait. On apprendra plus tard que le combattant perse avait subi pression du pays et menaces envers sa famille depuis la salle d’échauffement. Exfiltré du Japon, caché en Allemagne, parce qu’il voulait affronter le représentant de l’Etat hébreu ce que l’Iran a toujours refusé, Mollaei est devenu un paria dans son pays et un héros du judo. La Mongolie l’a enrôlé et ce mardi, dans son style alternant entre lutte et coup de judo, il a remporté une très belle médaille d’argent, seulement battu en finale par le Japonais Takanori Nagase.

Une histoire au centre de plusieurs documentaires

Un moment salué par les quelques privilégiés présent dans le Nippon Budokan. Mollaei avait pourtant obéi à son pays avant les incidents des Mondiaux 2019. A Paris, il avait bazardé un combat contre un adversaire de faible calibre pour ne pas avoir à monter contre Muki puis, s’était fait porter pâle pour ne pas avoir à monter sur le podium aux côtés de son rival israélien. Depuis, les deux hommes se sont parlés, appréciés. Et Mollaei est devenu un symbole contre les guerres politiques et religieuses. Il a combattu en Israël où il a été accueilli en héros, a affronté des judokas à l’étoile de David. Mardi, il a remercié le pays du Proche-Orient: "Merci Israël pour l’énergie. Cette médaille est aussi pour vous. J’espère que vous êtes aussi content pour cette médaille." Avant de conclure par un Todah (merci en hébreu).

Une longue quête sûrement pas terminée puisqu’il lui reste un défi que les hasards du sport l’ont jusqu’à présent empêché de réaliser: affronter Sagi Muki, battu ce mardi dans les tours préliminaires. Une vie bouleversée en août 2019 dont le fil s’est renoué en 2021 au même endroit. Mais toujours cette angoisse pour sa famille restée en Iran. L’histoire de Mollaei et de Muki sera au centre de plusieurs documentaires dans les semaines à venir, par MGM pour la télé israélienne et Canal Plus.