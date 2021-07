JO 2021: Agbégnénou, Laurin, le triste bilan du VTT... ce qu'il faut retenir de la quatrième journée

La quatrième journée des Jeux olympiques 2021 a été cruelle pour les Bleues du VTT, mais a vu Althéa Laurin décrocher le bronze en taekwondo et Clarisse Agbégnénou se couvrir d’or au judo.

LES MEDAILLES DU JOUR

Judo: Agbégnénou, l’or attendu

Après son argent de Rio, un seul métal intéressait Clarisse Agbénénou : l’or. La porte-drapeau de la délégation française était l’immense favorite de sa catégorie, les -63kg et a fait honneur à son statut tout au long de la journée. Après des combats maîtrisés, elle a conclu son aventure tokyoïte de la meilleure des manières : en dominant en finale la Slovène Tina Trstenjak, qui lui avait chipé l'or au Brésil cinq ans plus tôt.

"C’est incroyable franchement, a-t-elle lancé, émue, au micro de RMC. Chaque fois, je me dis: 'je vais gagner, je suis forte, je suis en forme'. Le dire, c’est une chose, le faire en finale et prendre sa revanche cinq ans après, je n’aurais pas imaginé mieux."





Taekwondo : Laurin, la jeunesse bronzée

Dans ses prévisions de médaille, au début des Jeux, peu de monde avait dû inscrire le nom d’Althéa Laurin. La jeune Française, 19 ans, arrivée au taekwondo par hasard après avoir voulu se lancer dans le karaté, a surpris tout le monde en sortant la championne olympique en titre, la Chinoise Zheng Shuyin (14-6) en quarts de finale. Battue à l’issue d’un combat serré en demi, elle s’est ressaisie pour aller décrocher une superbe médaille de bronze contre l’Ivoirienne Aminata Charlène Traoré (17-8).

LES BONS POINTS

Tennis : Chardy et Humbert tracent leurs routes

Si le bilan du tennis français sur ces premiers jours est loin d’être reluisant, il lui reste encore une chance de briller en simple. Deux Bleus sont encore en course dans le tableau hommes, après avoir remporté leur deuxième tour ce mardi. Ugo Humbert a renversé le Serbe Miomir Kecmanovic (4-6, 7-6 [5], 7-5) pour aller affronter Stefanos Tsitsipas en huitièmes. Jérémy Chardy a lui créé la surprise contre le Russe Aslan Karatsev (7-5, 4-6, 6-3) et retrouvera le Britannique Liam Broady au prochain tour.

Basket 3x3 : les Bleues ont rendez vous avec les Américaines

Elles avaient très mal entamées la compétition, mais montent en puissance au fil des jours. Les Françaises du basket 3x3 se sont qualifiées pour les demi-finales et sont plus que jamais dans le coup pour une finale. Les Bleues sont venues à bout du Japon, dans un match très tendu (16-14). Elles retrouveront les favorites, la Team USA, dans le dernier carré, mercredi.

Voile : Bernaz reste dans le coup

S’il a un peu reculé au classement, après une journée difficile, Jean-Baptiste Bernaz reste en course pour une médaille avant la journée de repos du Laser. Le Français a reculé du 4e au 6e rang, en terminant 9e, 23e et 7e de ses régates du jour, mais n’est qu’à 6 points du podium.

Haltérophilie : Tchakounté est passée tout près

L’haltérophile Dora Tchakounté a pris la quatrième place des -59kg, avec un bilan de 213kg (96 kg à l'arraché, 117 kg à l'épaulé-jeté), mardi. Si la frustration d’être passée si près d’une médaille laisse un goût amer, elle enregistre quand même, à 26 ans, la meilleure performance de l’histoire pour une Français aux JO dans sa discipline.

LES MAUVAIS POINTS

VTT : la catastrophe inattendue

Au départ de la course féminine de VTT, les Bleues comptaient deux chances très sérieuses de médailles d’or, avec l’ultra-favorite Loana Lecomte et la championne du monde Pauline Ferrand-Prévot. La première, qui a semblé peiner physiquement, a pris la 6e place. La deuxième, visiblement en meilleure forme, a mené la course, avant une chute puis une crevaison rédhibitoires. Au final, ce sont les Suissesses qui ont réussi un retentissant triplé.

Kayak : Marie-Zélia Lafont, touchée-coulée

En demi-finale du kayak monoplace (K1), Marie-Zélia Lafont a pris une 14e place décevante, la faute à une "grosse erreur" à mi-parcours. Toujours médaillée en slalom depuis l’apparition de la discipline aux Jeux, la France peut craindre le zéro pointé.

Surf : Bourez à la trappe

Michel Bourez partait forcément comme outsider de son quart de finale de surf, contre le Brésilien et n°1 mondial Gabriel Medina. Il n’y a pas eu de miracle : le Français a réalisé une bonne série, mais est tombé sur un Medina de gala (13,66-15,33). Arrivé à Tokyo avec de grands espoirs, le surf français quitte le Japon bredouille.

Triathlon : les Bleues si près, si loin

Les Françaises s’étaient levées tôt, mardi matin, pour le triathlon olympique. Malheureusement, elles ont connu des fortunes diverses. Cassandre Beaugrand, qui visait un top 10, a dû abandonner sur crevaison après une natation médiocre. En revanche, Léonie Périault a pris une jolie 5e place, la meilleure performance d’une Française aux Jeux, qui laisse augurer le meilleur pour le relais mixte.