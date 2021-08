JO 2021 (athlé): Su impressionne sur 100m, Bromell éliminé et Vicaut dépossédé

Les demi-finales du 100m ont réservé des surprises, avec surtout l’élimination de l’Américain Trayvon Bromell, meilleur performeur mondial de l’année. Jimmy Vicaut a été dépossédé de son record d’Europe.

Ni la légende Usain Bolt, ni des stars planétaires. Le 100m masculin des Jeux olympiques de Tokyo va avoir un nouveau roi ce dimanche à l’issue de la finale (14h50, heure française). Et le suspense est entier après les demi-finales. C’est le Chinois Bingtian Su qui a fait la plus forte impression en remportant la dernière course en 9"83 (record d'Asie). Sans référence en grands championnats, il avait quand même couru en 9"91 en 2018, avant le Covid, et avait été vice-champion du monde en salle à Birmingham cette année-là. Devancé pour deux millièmes par Bingtian Su, l’Américain Ronnie Baker a pris la 2e place et sera également candidat à la médaille d’or.

Les deux qualifiés au temps sont issus de cette même demi-finale très relevée, avec l’Italien Lamont Marcell Jacobs (9"84) et le Sud-Africain Akani Simbine (9"90). Mauvaise surprise pour l’Américain Trayvon Bromell, meilleur performeur mondial de l’année (9"77 en juin). Il a été éliminé en demi-finales avec sa 3e place en 10"00, à un petit millième du Nigérian Enoch Adegoke (10"00). Le Britannique Zharnel Hughes (9"98), l’Américain Fred Kerley (9"96) et le Canadien Andre de Grasse (9"98) complètent le casting pour la finale du 100m.

Vicaut en "manque de compétition"

Pour le Français Jimmy Vicaut, la marche était trop haute en demi-finales. Soulagé après sa qualification la veille, il n’a pu faire mieux que la 5e place de la première demie en 10"11. "Je suis un peu déçu, je manque de compétition, a-t-il regretté sur RMC. Il me manque des courses. J’étais bien mais je manque de repères. Il y a des petits pépins qui me retardent." Quelques minutes plus tard, Jimmy Vicaut a perdu son record d’Europe, qu’il co-détenait avec le Portugais Francis Obikwelu (9"86).

D’origine américaine, né à El Paso (Texas) et arrivé très jeune en Italie dans le sillage de sa maman (italienne), l’Italien Lamont Marcell Jacobs a battu son record personnel d’un dixième, avec un vent de +0,9 m/s (donc chrono validé), avec son temps de 9"84. A 26 ans, il explose vraiment cette saison, avec notamment le titre de champion d’Europe en salle du 60m à Torun.