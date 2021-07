JO 2021 (basket 3x3): les Bleues échouent au pied du podium

Battues par la Chine en petite finale du tournoi de basket 3x3 aux JO 2021, les joueuses de l'équipe de France ont vu ce mercredi leur rêve de médaille olympique s'envoler.

Elles voulaient l'or, ou au moins une médaille. Elles terminent finalement à la plus mauvaise place, les yeux rougis par la déception... Battues par les Etats-Unis en demi-finale du tournoi de basket 3x3 aux JO (18-16), les Françaises n'ont pas réussi à rebondir face à la Chine dans la rencontre pour le bronze ce mercredi (16-14). Leur aventure olympique s'achève donc au pied du podium.

Autant les Bleues pouvaient nourrir des regrets après leur défaite contre les Américaines, notamment en raison d'une décision arbitrale très litigieuse dans la dernière minute, autant le revers face aux Chinoises ne souffre d'aucune contestation.

Touré trop seule

Touchées psychologiquement après la demi-finale, et visiblement exténuées sur un plan physique, Marie-Eve Paget, Ana Maria Filip, Laetitia Guapo et Mamignan Touré ont été menées de bout en bout, incapables de revenir à moins de deux points durant toute la partie, et de bien exploiter la toute dernière possession, qui aurait pu permettre d'égaliser...

Touré a pourtant tenté d'entretenir l'espoir, avec 8 points inscrits (8/12 au tir), mais ses camarades ont pêché dans l'adresse (52% de réussite), et souffert au rebond (4 rebonds offensifs à 0). Emmenée par Lili Wang (9 pts), la Chine n'a pas été plus adroite, mais elle a davantage tenu le ballon (38 possessions à 33), ce qui a fait la différence...

Pour les grands débuts du basket 3x3 aux Jeux, l'équipe de France féminine n'a toutefois pas à rougir de sa prestation. Elle a prouvé qu'elle fait partie des meilleures nations au monde, et qu'elle est tout à fait médaillable. Il faudra compter sur elle dans trois ans, à Paris 2024.