JO 2021 (basket): la France regrette des "erreurs" face à la Team USA

L'équipe de France n'a pas réussi de miracle face à la Team USA ce samedi en finale du tournoi des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Battus de peu (87-82), les Français regrettaient néanmoins plusieurs "erreurs" et de perdre sur "des détails".

Dès le coup de sifflet final, les larmes ont coulé. Il faut dire que l'occasion était belle pour l'équipe de France, qui a rivalisé avec la Team USA (87-82) mais qui devra se contenter de la médaille d'argent du tournoi de basket des Jeux olympiques de Tokyo 2021. La troisième dans l'histoire seulement pour les Bleus, après 1948 et 2000.

Mais pour Rudy Gobert et les siens, qui restaient sur deux victoires de rang face à la Team USA, cette défaite laissera quelques regrets, avec notamment un trou d'air dans le deuxième quart-temps, qui a coûté cher. "On est venus avec une idée en tête, gagner cette médaille d'or. Eux aussi avaient ça en tête, ce sont des joueurs incroyables et ça s'est joué sur des détails: des pertes de balle, des lancers francs ratés, notamment de mon côté, a déclaré Gobert sur RMC. Notre rêve, c'est de gagner cete médaille d'or. Dans la vie, il n'y a rien de facile et l'important c'est comment on se relève de ça. On va revenir plus fort dans trois ans."

"Nous ne sommes pas satisfaits"

Taulier de cette équipe de France, et sauveur face à la Slovénie, Nicolas Batum aura 35 ans lors des JO de Paris 2024. Un objectif qui ne semble pas si lointain pour "Batman". "Ce qui est dur, c'est qu'on est proches en faisant énormément d'erreurs. Si on avait fait le match parfait contre une équipe si forte... Mais là c'est dur. Ce sont des détails, mais ce sont des grands joueurs. On a essayé de faire quelque chose de spécial, a indiqué Batum sur RMC. Et j'espère qu'on jour, on aura cette médaille d'or olympique. Si on retient le positif, on a joué les yeux dans les yeux, mais voilà où en est le basket français, quand on fait une médaille de bronze, d'argent, nous ne sommes pas satisfaits. On est aussi à fond derrière les filles pour qu'elles aillent chercher la médaille de bronze."

En face, la Team USA de Gregg Popovich a obtenu un quatrième titre olympique de rang, le troisième consécutif pour Kevin Durant, meilleur marqueur face à la France avec 29 points. "Je me sens mal pour les joueurs français, ce sont de belles personnes et ils ont joué si bien", a félicité Popovich, au poste de sélectionneur depuis 2016, même s'il était déjà dans le staff dès 2002. Après le bronze obtenu lors du Mondial 2019, l'équipe dirigée par Vincent Collet pourra tout de même être fière de ce nouveau podium, avec cette seule défaite en finale, battant cette même Team USA dès le match ouverture.