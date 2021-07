JO 2021 (basket): la France valide la première place de son groupe et file en quarts

Après avoir battu les Etats-Unis lors de son premier match aux Jeux olympiques 2021 (83-76), l'équipe de France masculine de basket a enchaîné ce mercredi contre la République tchèque (97-77). La voilà qualifiée pour les quarts, avec un statut de tête de série.

Après l'exploit, la confirmation. Magnifiques vainqueurs de Team USA (83-76) dimanche pour leur entrée en lice dans les Jeux olympiques à Tokyo, les joueurs de l'équipe de France de basket ont enchaîné ce mercredi avec application face à la République tchèque (97-77), formation qui ne s'annonçait pas si facile à manoeuvrer.

Une deuxième victoire de rang qui offre donc aux Bleus un billet pour les quarts de finale, et qui leur assure avant même le dernier match contre l'Iran (samedi, 3h) la première place du groupe A. Ce qui veut dire que la France aura un statut de tête de série pour le tirage au sort des quarts. Et peut-être un tableau plus dégagé vers le podium...

Non seulement les hommes de Vincent Collet sont assurés de ne pas recroiser les Etats-Unis au tour suivant le mardi 3 août, mais ils échapperont également aux autres premiers de poules (sans doute l'Australie, et la Slovénie ou l'Espagne), ainsi qu'au meilleur deuxième. Toujours bon à prendre.

Fournier en feu, De Colo hyper précieux

Après leur performance XXL contre les Américains, les Français avaient pris soin de ne pas s'enflammer, et dit vouloir bien faire contre les Tchèques, pour ne pas tout gâcher. Ils ont joint ce mercredi les actes aux paroles. Si leurs adversaires ont réalisé un gros premier quart-temps (28-22), les Tricolores ont ensuite mis le turbo (29-12 pour les Bleus dans le deuxième quart, 26-16 dans le troisième) et offert de très, très belles séquences pour s'envoler au tableau des scores.

Individuellement, on notera l'excellent match de Nando De Colo (17 pts, 8 passes), l'apport intéressant de Vincent Poirier (14 pts, 5 rebonds), même si c'est Evan Fournier, bouillant depuis son arrivée à Tokyo, qui termine meilleur marqueur de la rencontre (21 pts à 62%). Sinon, Rudy Gobert a pris 10 rebonds, et Thomas Heurtel a délivré 7 passes.

Nicolas Batum et ses camarades vont désormais avoir cinq jours pleins, entrecoupés donc d'un duel sans aucune pression contre l'Iran qui pourrait permettre de lancer Frank Ntilikina, pour préparer leur quart. Jusqu'ici, tout va bien.