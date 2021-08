JO 2021 (basket): les Bleues qualifiées de justesse après leur défaite contre les Etats-Unis

L’équipe de France féminine de basket a perdu contre les Etats-Unis ce lundi (82-93). Les Bleues se qualifient de peu pour les quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo à la faveur d’une meilleure différence.

Un grand ouf de soulagement! L’équipe de France féminine de basket n’a pas signé d’exploit contre les Etats-Unis mais l’essentiel est là malgré la défaite (82-93) concédée ce lundi aux JO de Tokyo.

En s’inclinant de onze points face aux Américaines, les Bleues arrachent de justesse leur qualification pour les quarts de finale de la compétition. Un revers de plus de 14 unités et les Françaises auraient dû rentrer à la maison.

>> Les JO de Tokyo sont à suivre en direct sur RMC Sport

Une belle prestation offensive

Après avoir bien résisté aux grandissimes favorites du tournoi (44-50 à la mi-temps), l’équipe de France est donc assurée de finir parmi les deux meilleurs troisièmes de la phase de poules et disputera bien les quarts. Lancées dans une course aux points depuis leur défaite inaugurale contre le Japon (70-74), les protégées de Valérie Garnier ont fait le job.

Endy Miyem (15 pts) et Sandrine Gruda (13 pts) ont fini meilleurs marqueuses côté tricolore. Loin du duo Wilson-Stewart (39 pts à elles deux) mais cela a suffi. C’est collectivement que les Bleues sont allées chercher cette qualification avec six joueuses autrices d’au-moins dix points lors de ce choc face à la Team USA. Au niveau de l’adresse, les Tricolores ont montré de belles choses avec 55% de réussite à 2 pts (27/49) et 33% d’efficacité à 3 pts (8/24). Des performances à améliorer mais qui demeurent assez prometteuses pour la suite de la compétition nipponne.

L’Espagne, la Chine ou la Belgique en quarts?

Et la suite de ces Jeux olympiques, que réserve-t-elle aux Bleues? A l’inverse des Bleues du handball, victorieuses du Brésil (29-22), qui affronteront l’orge norvégien en quarts de leur tournoi, l’équipe de France de basket est assurée d’éviter les Etats-Unis pour son premier match de la phase élimination directe.

Si le tirage au sort n’a pas encore eu lieu pour les partenaires de Marine Johannès, elles se retrouveront dans le chapeau 2 pourraient ainsi se frotter à une sélection ayant terminé à la première place de sa poule: l’Espagne ou la Belgique.

Deux adversaires que les Françaises connaissent bien et qui ne leur réussissent pas forcément ces dernières années. Un dernier adversaire, sur le papier plus abordable pourrait aussi se dresser sur la route des Bleues: la Chine. Pour rêver du dernier carré, les Bleues vont devoir sortir le grand jeu en quarts. Cette fois, une courte défaite ne suffira plus.