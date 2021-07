JO 2021 (BMX): un Néerlandais percute violemment un officiel à l'entraînement

A trois jours de son entrée en lice dans l'épreuve olympique de BMX, le Néerlandais Niek Kimmann a percuté à vive allure un officiel japonais sur la piste ce lundi, alors qu'il s'entraînait. Si l'officiel a été sonné, et l'athlète touché à un genou, le pire a heureusement été évité.

Les Néerlandais et le vélo, c'est une histoire compliquée depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo... Après l'imbroglio Annemiek van Vleuten, qui pensait avoir gagné la course en ligne féminine alors qu'elle n'était que deuxième sur la ligne d'arrivée, après la chute de Mathieu van der Poel en VTT, à cause selon lui d'une planche retirée entre la reconnaissance et l'épreuve, c'est le spécialiste du BMX Niek Kimmann qui a été victime ce lundi d'une mésaventure. Lui, ainsi qu'un officiel japonais.

Sur les réseaux sociaux, le champion du monde 2015 a posté une vidéo d'un entraînement à Tokyo, où on le voit percuter de plein fouet un membre de l'organisation qui se trouvait sur la piste (à pied), alors que lui était lancé à pleine vitesse.

Un genou douloureux

Juste avant que Kimmann ne percute l'officiel, on entend dans la séquence une tierce personne crier "watch out" ("fais attention") à plusieurs reprises, sans malheureusement parvenir à éviter l'incident. Une collision qui a semble-t-il sérieusement sonné l'officiel, et laissé l'athlète néerlandais au sol.

"Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, a commenté Kimmann. J'ai heurté un officiel qui voulait traverser la 2e ligne droite. J'espère que l'officiel va bien. Mon genou est douloureux, mais je ferai de mon mieux pour être prêt pour jeudi. Merci à tous pour les messages."