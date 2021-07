JO (cyclisme): la fausse joie de van Vleuten, qui pensait avoir gagné

Annemiek van Vleuten a pris la médaille d'argent ce samedi lors de l'épreuve en ligne des JO de Tokyo, en cyclisme. Pensant avoir gagné le titre olympique, la Néerlandaise a levé les bras pour célébrer sa victoire.

Les plus moqueurs se rappelleront de Julian Alaphilippe, doublé sur le fil par Primoz Roglic sur Liège-Bastogne-Liège en 2020 alors que le Français célébrait déjà sa victoire. Pourtant, l''histoire n'est pas tout à fait la même pour Annemiek van Vleuten.

Favorite de la course en ligne des Jeux olympiques de Tokyo, la Néerlandaise est parvenue à s'extirper du peloton pour en finir devant ses principales concurrentes. La cycliste de 38 ans a même levé les bras en pensant avoir gagné mais c'était sans compter sur l'Autrichienne Anna Kiesenhofer, arrivée un peu plus d'une minute plus tôt et donc sacrée championne olympique.

>> Les JO de Tokyo sont à suivre en direct sur RMC Sport

Van Vleuten maudite aux JO

En l'absence d'oreillettes lors de cette épreuve, Annemiek van Vleuten a sincèrement cru avoir remporter le plus beau titre de sa carrière. A l'image de la coureuse batave, le reste des favorites n'a pas tout de suite réalisé qu'Anna Kiesenhofer avait franchi la ligne d'arrivée en solitaire.

Interrogée par la BBC, la Britannique Elizabeth Deignan a reconnu que le peloton des favorites pensait qu'Annemiek van Vleuten avait décroché le Graal. De quoi donner lieu à une belle passe d'armes entre partisans et opposants des oreillettes. Certains se réjouiront d'un tel scénario quand d'autres jugeront que les membres de l'équipe des Pays-Bas n'auraient pas fait la course dans le final en sachant que l'Autrichienne était seule en tête.

"Je me suis trompée", a sobrement déchanté Annemiek van Vleuten dans des propos rapportés par la radio publique anglaise. Cinq ans après avoir vécu un véritable traumatisme à Rio, la cycliste de 38 ans a connu une autre désillusion.

Au Brésil, la Néerlandaise filait vers la médaille d'or mais avait lourdement chuté dans la dernière descente de la course olympique. Si Anna Kiesenhofer l'a privé d'un titre à Tokyo, Annemiek van Vleuten se consolera avec une médaille d'argent. Il y a cinq ans à Rio, elle avait fini la journée à l'hôpital. De ce point de vue-là, sa deuxième place du jour consitue déjà une belle victoire en soi.