JO 2021 (VTT): désillusion pour Van der Poel qui abandonne après une grosse chute

Mathieu Van der Poel, en quête d’un premier titre olympique en VTT, a été victime d’une chute en tout début de course, ce lundi. Le Néerlandais, l’un des grands favoris de l’épreuve, a abandonné.

Les rêves de titre olympique de Mathieu Van der Poel ont pris fin de manière cruelle et prématurée. Le Néerlandais, qui figurait parmi les favoris en VTT, est tombé dès le premier tour après dix minutes de course, ce lundi. Sa roue avant s’est plantée dans le sol à la réception d’un saut et "MVDP" a fait un soleil, chutant en contrebas. Il est resté de longues secondes au sol avant de se relever en grimaçant.

Il est finalement reparti mais très loin des leaders avec qui l'écart n'a cessé d'augmenter. Après s'être accroché et avoir serré les dents pendant quatre tours, le petit-fils de Raymond Poulidor a finalement abandonné.

Il avait érigé ces Jeux olympiques en priorité de son année, lui le coureur tout terrain capable de viser l’or en VTT mais tout aussi à l’aise en cyclo-cross (quatre titres de champion du monde) que sur route (succès dans A travers la Flandre, l'Amstel Gold Race, le Tour des Flandres et les Strade Bianche) où il a récemment brillé sur le Tour de France.

Il a quitté le Tour de France pour préparer les JO

Après avoir arraché le maillot jaune dès la deuxième étape, Van der Poel avait animé la première semaine de la course en attaquant pour conforter ou défendre sa première place au général. Il avait finalement abandonné dès la première journée de repos pour se concentrer sur son rendez-vous olympique. Ses rêves de médailles se sont envolées très tôt.