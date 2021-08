JO 2021 (équitation): dorés en 2016, les Bleus en bronze par équipes

L’équipe de France a décroché la médaille de bronze du concours complet par équipes, ce lundi lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Comme à Rio, où ils avaient décroché l’or, les Bleus ont brillé au cross et au saut d’obstacles.

L’équitation française encore sur un podium olympique! Après le titre décroché à Rio en 2016, l’équipe de France s’est paré de bronze du concours complet par équipes, ce lundi lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Les Bleus ont terminé derrière la Grande-Bretagne, intouchable, et la Nouvelle-Zélande.

Un podium heureux après la première épreuve de dressage qui laissait augurer une issue compliquée. Les trois Français pointaient à la neuvième place du classement général. Un scénario similaire à celui vécu au Brésil, un peu plus corsé même. Mais Nicolas Touzaint, Karim Laghouag et Christopher Six ont signé des parcours remarquables en cross-coutry dimanche avant de confirmer leur place sur le podium lors du saut d’obstacles, ce lundi.

"C'était chaud mais on a réussi", se réjouit Christopher Six, qui participe à ses premiers JO. A 35 ans et sur son cheval Totem qu'il monte depuis 2017, il réalise un "rêve de gamin, ce pour quoi je me lève tous les matins", comme il le confiait à RMC Sport en juin. Il visait alors une médaille par équipe. "On a une vraie équipe de France avec de bons cavaliers et chevaux." Ses espoirs deviennent réalité.

Karim Laghouag, lui, jubile. Déjà sacré à Rio, il touche une deuxième médaille olympique presque inespérée de son point de vue. Il a d'abord été repêché puis titularisé après de nombreux forfaits chez les cavaliers français. Il sera en finale du saut d'obstacles en individuel (13e provisoire) à partir de 13h45 aux côtés de ses deux partenaires de l'équipe de France: Christopher Six (6e provisoire) et Nicolas Touzaint (10e provisoire).