JO 2021, équitation: un cavalier contrôlé positif à la cocaïne et écarté

Le cavalier australien, Jamie Kermond, a été écarté des Jeux olympiques de Tokyo 2021 après avoir subi un controle positif à la cocaïne en juin

Un cavalier australien a été interdit de participation aux Jeux olympiques de Tokyo, après avoir été contrôlé positif à la cocaïne, a annoncé mercredi la Fédération australienne d'équitation. Jamie Kermond, 36 ans, a été suspendu par la Fédération après un test positif à la cocaïne effectué en juin, a fait savoir la Fédération dans un communiqué.

"M. Kermond est interdit de participation à tout événement relevant des normes de l'Agence mondiale antidopage (AMA), y compris les Jeux olympiques de Tokyo 2020, tant que sa suspension provisoire est en vigueur", explique la Fédération. Le cavalier, qui a la possibilité de faire analyser son échantillon B, avait remporté les championnats nationaux australiens en 2016 et participe régulièrement à des compétitions en Europe.

Selon les médias australiens, Kermond ne s'est pas envolé mardi pour Tokyo avec le reste de l'équipe d'équitation. Il devait prendre part à ses premiers Jeux avec son cheval Yandoo Oaks Constellation.

"Extrêmement bouleversé et plein de remords"

"Il est probable que le résultat positif provient d'une seule utilisation récréative de la drogue lors d'un événement social et n'avait aucun lien avec mon sport équestre, a réagi le sportif dans un communiqué. (...) Je suis extrêmement bouleversé et plein de remords quant à ce qui s'est passé et j'en accepte l'entière responsabilité. Je suis vraiment désolé car j'ai laissé tomber beaucoup de gens, y compris ma famille et mes coéquipiers."

Cette suspension prive théoriquement l'équipe de saut d'obstacles d'un de ses trois membres. Le Comité olympique australien a déclaré que les responsables de la sélection se réuniraient dans la journée pour étudier un éventuel remplacement. Les épreuves de saut d'obstacles des JO doivent débuter début août.